Bursa’ya kar geri geliyor

Meteroloji Genel Müdürlüğü Bursa için 5 günlük hava raporunu açıkladı. Bursa, lodosun ardından yeniden kar yağışının etkisi altına giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı 5 günlük hava tahmin raporunda bugün öğle saatlerinde başlayacak karla karışık yağmurun saat 15.00’dan itibaren yerini kara bırakmasının beklendiğini bildirdi. Bugün en yüksek hava sıcaklığının 14, en düşük 2 derece olacağı tahmin edilirken, yarın için de kar yağışı bekleniyor.

Perşembe günü sıcaklık en yüksek 5, en düşük 1 dereceye kadar gerilerken, Cuma ise yağış Bursa’yı terk edecek.

Diğer yandan Uludağ’da bugün, yarın ve cumartesi kar yağışı beklenirken, zirvede sıcaklık en yüksek eksi 6 derece, kar kalınlığı 50 santimetre olarak bildirildi.



