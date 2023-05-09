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Bursluluk sınavı 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB İOKBS başvuru ve sınav takvimi

09.05.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk sınavı 2023 başvuru ve sınav tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. İOKBS sınavı her sene İlköğretim 5,6,7,8. sınıf öğrencileri ile lise 9,10 ve 11’nci sınıf öğrencileri için düzenleniyor. Söz konusu sınavda başarılı olan öğrenciler 12 ay boyunca burs desteği alacaklar. Peki, Bursluluk sınavı 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İOKBS ne zaman yapılacak? İşte tüm merak edilenler...

Bursluluk sınavı 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB İOKBS başvuru ve sınav takvimi

2023 İOKBS yani bursluluk sınavı için başvuruların başlayacağı tarih merak ediliyor. Her yıl İlköğretim 5,6,7,8. sınıf öğrencileri ile lise 9,10 ve 11’nci sınıf öğrencileri için düzenlenen bu sınavı kazanan öğrencilere belirlenen oranda maddi destek veriliyor. Bu sınava katılmak isteyen öğrenciler Bursluluk sınavı 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB İOKBS başvuru ve sınav takvimi belli oldu mu? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte tüm detaylar..

BURSLULUK SINAVI 2023 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Bursluluk sınavı 2023 başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimi sene İOKBS başvuruları 21 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında kabul edilmişti. Bu sene ise başvuruların hangi tarihte başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Başvuru işlemleri http://www.MEB.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecek. Ayrıca öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusu da yapabilecek.

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BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak olan 2023 sınav takvimi, bursluluk sınavına girecek öğrenciler tarafından merak ediliyor. MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 sınav takviminde İOKBS sınav tarihine yer verildi.

Bursluluk sınav olarak da bilinen İOKBS 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek.

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