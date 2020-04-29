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BURULAŞ duyurdu: 1 Mayıs’tan itibaren toplu taşıma eczacılara da ücretsiz

BURSA HABERLERİ  | 29.04.2020 23:57 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi sağlık için çalışanlara destek olmaya devam ediyor.

BURULAŞ duyurdu: 1 Mayıs’tan itibaren toplu taşıma eczacılara da ücretsiz

Bursa Büyükşehir Belediyesi sağlık için çalışanlara destek olmaya devam ediyor. Korona virüs salgını sonrası sağlık çalışanlarına kentteki toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalandırılmasının ardından bir kararda eczacılar için aldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı şirket olan BURULAŞ’tan yapılan açıklamada, "1 Mayıs 2020 tarihi itibariyle eczane çalışanları şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir. Türk Eczacıları Birliği Eczacı Kimlik Kartı ve Eczane Teknisyeni Kartlarını gösteren çalışanlarımız şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanabileceklerdir" denildi.

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Osmangazi
Balkan Eczanesi
Osmangazi
Berke Eczanesi
Yildirim
Can Eczanesi
Osmangazi
Emek Sağlık Eczanesi
Osmangazi
Gülhan Eczanesi
Nilufer
Karakız Eczanesi
Osmangazi
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