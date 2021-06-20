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Buse Buçe Kahraman kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Nermin kimdir? Buse Buçe Kahraman kaç yaşında?

20.06.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Yasak Elma, Çarpışma, Uyanış: Büyük Selçuklu gibi dizilerde rol alan Buse Buçe Kahraman, 2021 yaz sezonunda bu akşam başlayacak ve ATV ekranlarında yayınlanacak olan Baş Belası dizisinde Nermin karakterini canlandıracak. Peki Buse Buçe Kahraman kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Nermin kimdir? Buse Buçe Kahraman kaç yaşında? İşte yanıtı...

Buse Buçe Kahraman kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Nermin kimdir? Buse Buçe Kahraman kaç yaşında?

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan ve ekranlarda Yasak Elma, Çarpışma, Uyanış: Büyük Selçuklu gibi yapımlarda izlediğimiz Buse Buçe Kahraman, bu akşam ATV ekranlarında ilk bölümüyle yayınlanacak olan Baş Belası dizisinde Nermin karakterini canlandıracak. Peki Buse Buçe Kahraman kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Nermin kimdir?

BUSE BUÇE KAHRAMAN KİMDİR? BAŞ BELASI DİZİSİ NERMİN KİMDİR?

1996 yılı İstanbul doğumlu olan Buse Buçe Kahraman, sinema ve dizi oyuncusudur ve 1,70 cm boyundadır. 54 kg olan genç oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Ekranlarda 2017 senesinden itibaren yer almaya başlayan ve dizi-filmlerde rol alan Buçe Kahraman, 2018 yılında Show Tv ekranlarına gelen Çarpışma adlı dizide Kadir’in kız kardeşi Meltem karakterine, 2019 senesinde rol aldığı Yasak Elma dizisinde ise Lila karakterine hayat vermiştir. 2021 senesinde Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Kahraman, 2021 yaz sezonunda ATV'de ekrana gelecek olan Baş Belası dizisinde Nermin karakteri ile yer alıyor. Kahraman, yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.

BUSE BUÇE KAHRAMAN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Baş Belası (Nermin, TV Dizisi 2021)
Uyanış: Büyük Selçuklu (Livya, TV Dizisi 2021)
Çarpışma (Meltem, TV Dizisi 2018)
Kötü Çocuk (Neşe, Sinema Filmi 2017)
Yasak Elma (Lila Argun, TV Dizisi 2019)

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Anahtar Kelimeler:
atv Baş Belası dizisi
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