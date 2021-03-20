Buse İskenderoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Buse İskenderoğlu evli mi?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle sosyal mesafe korunması gerekirken ev partilerine katılmaya devam eden Buse İskenderoğlu, "Abartmayın bu kadar" dedikten sonra Covid - 19'a yakalandı. Katıldığı partiler sebebiyle hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde sık sık eleştirilen genç sunucu, bir süre ekranlardan uzak kalacak.

BUSE İSKENDEROĞLU KİMDİR?

Buse İskenderoğlu, 1997 senesinde Yalova'da doğdu. 2 yaşına geldiğinde 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sonrasında evleri yıkılınca ailesi ile Bursa'ya taşındı.

Buse İskenderoğlu, çok genç yaştayken annesi ve babası boşandı, bu boşanmanın ardından güzel sunucunun annesi 2. bir evlilik yaşadı.

Üniversite hayatını, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde devam ettiren Buse İskenderoğlu, 2016 senesinde Antalyanın Serik ilçesi içerisinde gerçekleştirilen Miss Turkey yarışmasında birinci oldu. Daha sonra ise Türkiye'yi, dünya güzellik yarışması olan Miss World'de temsil etmeye hak kazanan Buse İskenderoğlu, bir ara Seda Sayan'ın oğlu olan Oğulcan Engin ile birlikteliği ile de gündeme geldi.