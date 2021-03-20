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Buse İskenderoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Buse İskenderoğlu evli mi?

20.03.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve açıklamalar ile magazin dünyasına bomba gibi düşen Buse İskenderoğlu özellikle koronavirüs pandemisi döneminde sık sık yalı partilerine katılarak dikkatleri üzerine çekti. Buse İskenderoğlu, Mart 2021 itibariyle koronavirüse yakalandı. Peki Buse İskenderoğlu kimdir? Buse İskenderoğlu kaç yaşında?

Buse İskenderoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Buse İskenderoğlu evli mi?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle sosyal mesafe korunması gerekirken ev partilerine katılmaya devam eden Buse İskenderoğlu, "Abartmayın bu kadar" dedikten sonra Covid - 19'a yakalandı. Katıldığı partiler sebebiyle hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde sık sık eleştirilen genç sunucu, bir süre ekranlardan uzak kalacak.

BUSE İSKENDEROĞLU KİMDİR?

Buse İskenderoğlu, 1997 senesinde Yalova'da doğdu. 2 yaşına geldiğinde 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sonrasında evleri yıkılınca ailesi ile Bursa'ya taşındı.

Buse İskenderoğlu, çok genç yaştayken annesi ve babası boşandı, bu boşanmanın ardından güzel sunucunun annesi 2. bir evlilik yaşadı.

Üniversite hayatını, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde devam ettiren Buse İskenderoğlu, 2016 senesinde Antalyanın Serik ilçesi içerisinde gerçekleştirilen Miss Turkey yarışmasında birinci oldu. Daha sonra ise Türkiye'yi, dünya güzellik yarışması olan Miss World'de temsil etmeye hak kazanan Buse İskenderoğlu, bir ara Seda Sayan'ın oğlu olan Oğulcan Engin ile birlikteliği ile de gündeme geldi.

Buse İskenderoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Buse İskenderoğlu evli mi?

BUSE İSKENDEROĞLU EVLİ Mİ?

1997 doğumlu olan genç sunucu şu an bekar. Herhangi bir evlilik yapmamış olan Buse İskenderoğlu, geçtiğimiz dönemlerde Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile bir birliktelik yaşamış ve bu ilişki ile gündeme gelmişti.

KORONAYA YAKALANDI!

Koronavirüs pandemisi sonrasında katıldığı yalı partileri ile tepki toplayan Buse İskenderoğlu, katıldığı partilerden birindeki diğer davetlilerde koronavirüs çıktığında "Abartıldığı kadar bir şey yok" demiş ve bu açıklaması ile eleştirilmişti. Ünlü sunucu, yaptırdığı test ile kendisinin de Covid-19 virüsüne yakalandığını öğrendi.

"Cumartesi Sürprizi" ve "Pazar Sürprizi" programlarını sunan Buse İskenderoğlu'nun koronavirüse yakalanmasının ardından iki programın da bir süreliğine sunucusuz çekilmesine karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Buse İskenderoğlu
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