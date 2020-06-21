YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. BUSKİ’den fatura açıklaması

BUSKİ’den fatura açıklaması

BURSA HABERLERİ  | 21.06.2020 10:54 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BUSKİ), son günlerde kamuoyunda eşit ücretle gelen su faturaları hakkında bir açıklama yaptı.BUSKİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde kamuoyunda eşit ücretle gelen su faturaları hakkında tarafımızdan bir kez daha açıklama yapma gereği duyulmuştur.Covid-19’un başlangıcında (Nisan ve mayıs aylarında faturalarda okuma yapılmamış, tüketimin az olduğu ocak, şubat ve mart aylarının ortalamasının yarısı faturalara yansıtılmıştır.) uzaktan okuma ve ortalama metreküp olarak yapılan faturalandırma işlemi; haziran ayından itibaren sayaçlar okunarak gerçekleştirilmektedir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BUSKİ), son günlerde kamuoyunda eşit ücretle gelen su faturaları hakkında bir açıklama yaptı.
BUSKİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde kamuoyunda eşit ücretle gelen su faturaları hakkında tarafımızdan bir kez daha açıklama yapma gereği duyulmuştur.
Covid-19’un başlangıcında (Nisan ve mayıs aylarında faturalarda okuma yapılmamış, tüketimin az olduğu ocak, şubat ve mart aylarının ortalamasının yarısı faturalara yansıtılmıştır.) uzaktan okuma ve ortalama metreküp olarak yapılan faturalandırma işlemi; haziran ayından itibaren sayaçlar okunarak gerçekleştirilmektedir. Vatandaşlarımızın menfaati doğrultusunda, 15 metreküpün üzerindeki tüketim ise bu ay faturalara yansıtılmayarak tahsilatı da önümüzdeki aya bırakılmıştır. Bu durum maalesef bazı manipülasyon severler tarafından ’Herkese neden aynı ücret ile fatura geliyor?’ sorularının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Özetle; bu ay 15 metreküp üzeri su tüketen herkese maksimum 15 metreküp tutarında ücret faturalandırılmıştır. BUSKİ olarak yine vatandaşlarımız lehine davrandığımızın altını bir kez daha çizmek isteriz. Ayrıca faturalarda belirtilen katı atık bedellerinin ilçe belediyeleri tarafından tahsil edildiğini de bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu bedel ilçelere göre değişiklik göstermektedir. Saygılarımızla"

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatiliEbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatili
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazar

İmsak
03:30
Sabah
05:28
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
20:44
Yatsı
22:32

Bursa Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Barbaros Eczanesi
Nilufer
Barbaros Eczanesi
Nilufer
Barbaros Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Başkan Kanar’dan üreticilere tam destek

Başkan Kanar’dan üreticilere tam destek

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

Yoldaki Kasisler Vatandaşın Canını Yakıyor

Yoldaki Kasisler Vatandaşın Canını Yakıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.