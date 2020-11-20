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Bütçe oturumları 26 Kasım’da sona eriyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.11.2020 21:16 | Son Güncelleme

Kütahya İl Özel İdaresi’nin 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü İl Genel Meclisi Kasım ayı oturumları devam ediyor.

Bütçe oturumları 26 Kasım’da sona eriyor

Kütahya İl Özel İdaresi’nin 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü İl Genel Meclisi Kasım ayı oturumları devam ediyor. Devam eden görüşmelerde bu hafta Gençlik Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Tuna Arslan, Altıntaş İlçe Özel İdare Müdür Vekili Mehmet Taşan, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Hisarcık İlçe Özel İdare Müdürü Süleyman Erdoğan, Domaniç İlçe Özel İdare Müdürü Ramazan Çelikten, İl Sağlık Müdürlüğü adına Mehmet Eşsiz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fatma Uz, Emet İlçe Özel İdare Müdür Vekili Adem Tuncel, Kütahya İl Özel İdaresi Bilgi İşlem Müdürü Yavuz Çakır ve İl Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında İl Genel Meclisi üyelerine sunum yaptılar.
2021 yılı İl Özel İdaresi bütçe görüşmelerinin yapıldığı Kasım ayı oturumları İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz Başkanlığında yapıldı.
Kütahya İl Genel Meclisi’nde bütçe görüşmeleri 26 Kasım 2020 tarihine kadar devam edecek.

Bütçe oturumları 26 Kasım’da sona eriyor

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