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BUÜ, patent performansları açısından Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk 10'a girdi

05.05.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BUÜ, patent performansları açısından Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk 10'a girdi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), patent performansları değerlendirmesinde 2020 yılının en iyi 10 üniversitesinden biri oldu.

BUÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Patent Effect firması tarafından, TÜRKPATENT ve Avrupa Patent Ofisi verileri ve özel bir veri analiz aracı ile değerlendirilerek "2020 Yılı Patent Performansları Listesi" düzenlendi.

BUÜ, kümülatif (genel) ve 2020 yılı verilerinin ortalaması alınarak yapılan hesaplamalarda, "Ticarileşme Şampiyonu Üniversiteler" arasında, lisanslanan-devredilen patent sayısında listenin 10. sırasında yer aldı.

BUÜ, daha önce açıklanan 2021 yılının ilk çeyrek patent şampiyonları listesinde de ilk 10'da kendisine yer bulmuştu.

Ayrıca teknokentlerde faaliyet yürüten firmaların gösterdiği patent grafiğine göre hazırlanan listede toplam 15 teknokente yer verildi. En iyi performansı gösteren ilk 5 teknokent, Teknopark İstanbul (52), ODTÜ Teknokent (49), YTÜ Teknopark (41), İTÜ Arı Teknokent (37) ile Ulutek Teknopark (36) oldu.

Öte yandan ULUTEK Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren BUÜ akademisyenlerinden Öğr. Gör. Basri Kul'un firması Kul Elektronik, sahip olduğu 14 patentli çalışma ile en fazla patente sahip start up firmaları arasında 6. sırada gösterildi. Yine ULUTEK’te faaliyet gösteren RePG Enerji firması da sahip olduğu 6 patenti ile yatırım alan ve en çok patente sahip start up firmaları sıralamasında listede 8. sırada yer aldı.

Listede siber güvenlik alanında Ar-Ge ve patent çalışmaları yürüten firmalar ve üniversiteler de yayımlandı. Bu alanda proje üreten ve çalışma yapan üniversitelerin ayrı bir sıralama halinde gösterildiği listede 1 patenti bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi, Fırat, Gaziantep, Gebze Teknik ve Marmara Üniversitesi ile aynı sırayı paylaştı.

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