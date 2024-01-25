BUU’de Çok Amaçlı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu açılışında geri sayım başladı

Türkiye’nin en çok öğrenci nüfusuna sahip yükseköğretim kurumlarından biri olan BUÜ’de gençlerin daha fazla sportif faaliyetlere erişebilmesi adına yatırımlar aralıksız devam ediyor. Modern spor alanları, tesisler ve altyapı yatırımlarında kısa zamanda önemli mesafeler kat edilen üniversitede, son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Çok Amaçlı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu inşaatı yapılıyor. GSB Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahini kampüste devam eden spor yatırımlarını incelemek ve gelinen son noktayı tespit edebilmek adına BUÜ Yönetimi tarafından ağırlandı.

MODERN VE KALİTELİ BİR KAMPÜS ORTAMI OLUŞTURULUYOR

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Rektör Yardımcılarıyla birlikte bir inceleme gezisi yapan Prof. Dr. Süleyman Şahin, Çok Amaçlı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu inşaatının yakın zamanda tamamlanacağı ve öğrencilerin hizmetine açılacağı bilgisini verdi. Kendisinin de akademisyen olarak kadroda yer aldığı BUÜ’nün nitelikli hizmetleri hak ettiğini aktaran Şahin; “Üniversitemizin yoğun bir öğrenci nüfusu var. Aynı zamanda Türkiye’nin en büyük kampüs alanlarından birisine sahip. Burada yapılacak değerli yatırımlar ile çok daha modern ve kaliteli bir üniversite ortamı oluşturmaya gayret ediyoruz.

Bakanlığımız da bu konuda üzerine düşen görevleri yerine getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çok amaçlı spor salonumuz ve yüzme havuzumuzun inşaatları tamamlanmak üzere. Kısa bir zaman sonra hizmete açılacak. Öğrencilerimiz inşallah tesislerimizde kaliteli spor hizmeti alacak. Üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

SOSYAL ÜNİVERSİTE VURGUSU

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ise üniversite olarak nitelikli eğitim-öğretimin yanı sıra kaliteli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler sunmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Öğrencilerin ders saatleri dışında kampüs içerisinde eğlenceli vakit geçirebilmeleri amacıyla çok sayıda projeye imza attıklarını söyleyen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Büyük bir kampüs alanımız var. Yakın zamana kadar bu alanda öğrencilerimizin vakit geçirebileceği bir sosyal tesis, cafe, market veya benzeri bir işletme maalesef yoktu. Önceki rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz zamanında yapılan girişimler sayesinde çok sayıda yeni işletme açıldı. Yeni dönemde de bunların sayısını artırmak istiyoruz. Bunun yanı sıra tesisleşme konusunda da devletimizin ve belediyelerimizin desteği ile değerli yatırımlar aldık. Bugün incelemesini yaptığımız Çok Amaçlı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu’nun son halini incelemek için Prof. Dr. Süleyman Şahin’i ağırladık. Yakın zamanda tesisimizin hizmete açılacağı konusunda hem fikir olduk. Üniversitemiz ve öğrencilerimiz adına mutluyuz. Hepimiz için hayırlı olsun” dedi.

