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Büyük halk ozanı Özay Gönlüm unutulmadı

DENİZLİ HABERLERİ  | 02.03.2020 10:15 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli’nin yetiştirdiği büyük halk ozanı Özay Gönlüm’ü vefatının 20.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli’nin yetiştirdiği büyük halk ozanı Özay Gönlüm’ü vefatının 20. yıl dönümünde de unutmadı.
Denizli’nin halk kültürünü ve ezgilerini tüm dünyaya tanıtan unutulmaz halk ozanı Özay Gönlüm, vefatının 20. yıl dönümünde, Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği törenle anıldı. Usta sanatçının Çatalçeşme Oda Tiyatrosu önündeki anıt heykeli önünde yapılan törene, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Kızılcabölüklüler Vakfı Başkanı Osman Erkli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sanatçının anıt heykeline çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Konuşmasına İdlib’de meydana gelen saldırıda şehit düşen Mehmetçik için başsağlığı dileyerek başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, “Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

“Özay Gönlüm Denizlimizin gururu”
2000 yılında vefat eden Özay Gönlüm’ün Denizli açısından çok özel bir şahsiyet olduğunu dile getiren Gökoğlan, “Denizlimizin değerlerini unutmamak ve unutturmamak amaçlı her yıl ülkemizin, Ege’nin ve Denizlimizin gururu Özay Gönlüm’ü anıyoruz. Özay Gönlüm 60 yıllık hayatı içerisinde hem kendi memleketinin hem ülkesinin değerlerini ve Denizlimizin ününü uluslar arası alanlara taşıdı. Özay Gönlüm’ü rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

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Merkezefendi
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Merkezefendi
Ozan Eczanesi
Merkezefendi
Turunç Eczanesi
Merkezefendi
Kabayuka Eczanesi
Pamukkale
Pelitlibağ Eczanesi
Pamukkale
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