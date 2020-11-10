Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da törenle anıldı. Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla meydandaki protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Bazı vatandaşların da apartmanlarının balkonlarına çıkarak saygı duruşuna katıldığı görüldü. Güllük Caddesi'nde de sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyarak anma töreni gerçekleştirdi. Çelenk sunumu sırasında Vali Yazıcı'nın yanında durmak isteyen 22. dönem CHP Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk, diğer protokol üyelerinin yanına geçmesi için uyarıldı. Bulunduğu yerden ayrılmak istemeyen Ercenk, valilik korumalarının eşliğinde diğer protokol üyelerinin yanına geçti. Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu öğrencileri, Konyaaltı Sahili falezler üzerindeki Şehitlik Parkı yakınında denize açıldı. 14 kişilik öğrenci grubu, dalış yaptıkları suda saat 09.05'te dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

- Muğla Muğla'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te 2 dakika siren çalarken, saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşuna, yoldan geçen vatandaşlar ve çevredeki iş yeri çalışanları eşlik etti. Törene, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve öğrenciler de katıldı. - Burdur Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreninde, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törende saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenler eşliğinde tören alanındaki protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Gazi Caddesi'nde yürüyen bazı vatandaşlar da olduğu yerde durarak saygı duruşuna katıldı. - Isparta Isparta'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Anma törenine katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar saatler 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okundu. Törene katılan Ukrayna vatandaşı Maria Chesak, gazetecilere, 11 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyledi. Bazı insanların, kaderi değiştirmek için doğduğunu ifade eden Chesak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk de böyleydi. Bugün onun için buradayız, ne yazık ki Atatürk, 1938'den beri Türkiye Cumhuriyeti çocuklarını özlem içinde bıraktı. Özlemle anıyoruz." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ Modern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti