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Büyük Taarruz 2. Uluslararası Kısa Film Festivali Afyonkarahisar'da başladı

26.10.2023 07:22 | Son Güncelleme:
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Büyük Taarruz 2. Uluslararası Kısa Film Festivali, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katıldığı törenle başladı.

Büyük Taarruz 2. Uluslararası Kısa Film Festivali Afyonkarahisar'da başladı

Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivalinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Afyonkarahisar Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen festivalde 122 ülkeden 2 bin 876 film gösterilecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve oyuncu Ahmet Yenilmez'in katılımıyla yapılan açılış töreninde, Türkiye'nin KKTC ile "tek millet iki devlet", Azerbaycan ile "tek millet üç devlet" ve diğer Türk devletleriyle de "tek millet 7 devlet" olduğunu, birlikten kuvvet doğacağını belirtti.

Tatar, kültüre, sanata ve sanatçılara çok değer verilmesi gerektiğini ifade etti.

Vali Yiğitbaşı da bugünlerde Gazze'de yaşanan insanlık dramının Kıbrıs'ta da yaşandığını, bu direnişin sanat yoluyla aktarılması gerektiğini kaydetti.

Bu yılki teması "29 Ekim'den 15 Temmuz'a Zor Zamanda Direnmek" olarak belirlenen festival kapsamında Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlerin aktarıldığı "Korkma" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

27 Ekim'e kadar sürecek festival çerçevesinde kent merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde film gösterimi ve oyuncu söyleşileri yapılacak.

Ödül töreninde ise Nurdan Albamya İnce'nin "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" isimli tiyatro oyunu seyirciyle buluşacak.

Festivalin özel seçkisine giren 22 film arasında Hasan Aydın'ın yönettiği "Baykuş Sesleri ve Sinekler", Özgür Mercan imzalı "Sen Kal Dünyada", Nazif Tunç'un yönettiği "Saliç", Korhan Topcu'nun yönettiği "Gözlerin" ve Kadir Uluç imzalı "Midas'ı Arayış" bulunuyor.

Yöneticiliğini Sevda Dursun'un, danışmanlığını Hilal Çelenk'in üstlendiği festivalin düzenleme kurulunda yapımcı Baran Mayda yer alıyor. Festival yürütücüsü ise yönetmen Ahmet Bikiç.

Başkanlığını Şükrü Sim'in yaptığı jüri ise Çiçek Dilligil, Prof. Dr. Nesrin Kula Demir, Can Nergis, Kerim Ayyıldız, Yavuz Özer, Haluk Özenç, Hamit Coşkun ve Özcan Demir'den oluşuyor.

Festivalde birinci olan film için 15 bin, ikinci olan film için 10 bin, üçüncü olan film için 5 bin lira ödül verilecek. Büyük Taarruz Özel Ödülü de sahibini bulacak.

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