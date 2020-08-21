YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Büyük Taarruz kutlamaları bu yıl sınırlı katılımla yapılacak

Büyük Taarruz kutlamaları bu yıl sınırlı katılımla yapılacak

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 21.08.2020 14:43 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da 25-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Büyük Taarruz Zafer Haftası 98.

Afyonkarahisar’da 25-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Büyük Taarruz Zafer Haftası 98. Yıl Dönümü Kutlama’ etkinlikleri Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında bu yıl sadece protokol düzeyinde katılımla yapılacak.
Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, etkinliklerin belirtilen tarihler arasında yapılacağı belirtilerek, “İlimizde 25-30 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan ‘Büyük Taarruz Zafer Haftası 98. Yıl Dönümü Kutlama Programı’ Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda sadece protokol düzeyinde sınırlı katılımla yapılacak. Etkinlikler çelenk sunma ve şehitlik ziyaretleri şeklinde gerçekleştirilecektir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cuma

İmsak
04:40
Sabah
06:10
Öğle
13:06
İkindi
16:50
Akşam
19:52
Yatsı
21:16

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cuma

Arda Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Merkez
Özkara Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Şifa Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
Dınar Eczanesi
Dinar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kontrolden çıkarak patates tarlasına giren otomobilde 1 kişi yaralandı
Kontrolden çıkarak patates tarlasına giren otomobilde 1 kişi yaralandı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Afyonkarahisar'da bir mahalleye giriş çıkışlar sınırlandırıldı
Afyonkarahisar'da bir mahalleye giriş çıkışlar sınırlandırıldı
Ustasından sucuk tarifi
Ustasından sucuk tarifi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.