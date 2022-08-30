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Büyük Zafer'in 100. Yılı'nda Dumlupınar Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu

30.08.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Zafer'in 100. Yılı'nda Dumlupınar Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılında Dumlupınar Şehitliği'nde anma programları düzenlendi.

Kütahya ve çevre illerden gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaş, şehitler için dua etti.

"Dünyanın en yaşlı gazisi" unvanını taşıdığı 1994 yılında 110 yaşındayken yaşamını yitiren Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Turgut Kaçmaz, babasının savaş hatıralarını anlatarak şiir okudu.

Ayrıca, Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesinin Büyük Zafer'in 100. Yılı dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlediği yarışmada dereceye giren resimler sergilendi.

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