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Büyükakın gençlerin heyecanına ortak oldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.09.2020 16:38 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın, TEKNOFEST kapsamındaki Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda gençlerin heyecanına ortak oldu.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sanayi ve Teknoloji Başkanı Mustafa Varank’ın da katılımlarıyla gerçekleştirilen TEKNOFEST kapsamındaki Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda gençlerin heyecanına ortak oldu.

Kocaeli Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın, TEKNOFEST kapsamındaki Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda gençlerin heyecanına ortak oldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sanayi ve Teknoloji Başkanı Mustafa Varank’ın da katılımlarıyla gerçekleştirilen TEKNOFEST kapsamındaki Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda gençlerin heyecanına ortak oldu. Yarışma sırasında gençlerle bir araya gelen Başkan Büyükakın, “Geleceğimizin teknoloji otonom araçların özgün tasarım, yazılım ve diğer alanlardaki gelişmesine dönük gençlerimizin heyecanına ortak olduk. Bu tür yarışmaların kentimizde olması ve gençlerimizin bu alana dönük ilgileri bizi çok mutlu ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda gençlerimize katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.
Gençlerin geleceğin önemli teknolojik alanlarından olan otonom üzerine yoğunlaşmasını çok kıymetli gördüğünü belirten Başkan Büyükakın, “Elbette otonom geleceğin teknolojisidir. Bu sebeple geçlerimizin bu geleceğin teknolojisine ilgi duymaları ve odaklanmaları bizleri mutlu ediyor, heyecanlandırıyor” diye konuştu.
Lise çağlarındaki gençlerimizden üniversite dönemlerine kadar her yaştaki gencimizin geleceğin teknolojilerine ilgisinin artmasını üzerine bir değerlendirme de yapan Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu alanlarda emek sarf eden gençlerimize destek olmak için çalışıyoruz. Biz gençlerimizin yanındayız. Geleceğe daha donanımlı hazırlanması için elimizi taşın altına sokuyoruz. Yerel yönetimler olarak bizler geleceğin ve bu ülkenin sahibi gençlerin yanında yer almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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