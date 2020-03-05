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Büyükalan-Dereköy grup yolunda heyelan çalışması

ANTALYA HABERLERİ  | 05.03.2020 13:20 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, heyelan nedeniyle kapanan Kumluca ilçesine bağlı Büyükalan ve Dereköy mahalleleri grup yolunu açma çalışması başlattı.Yoğun yağışlar nedeni ile bozulan yollara müdahale ederek bakım onarım çalışması yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kumluca heyelandan kapanan Büyükalan ve Dereköy mahalleleri grup yolunda çalışma başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, heyelan nedeniyle kapanan Kumluca ilçesine bağlı Büyükalan ve Dereköy mahalleleri grup yolunu açma çalışması başlattı.
Yoğun yağışlar nedeni ile bozulan yollara müdahale ederek bakım onarım çalışması yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kumluca heyelandan kapanan Büyükalan ve Dereköy mahalleleri grup yolunda çalışma başlattı. Heyelan sonrası yolu kapatan toprak yığını iş makineleri ile temizleniyor. Ekipler yolda kayma olan bölgeleri ise, taş ve kayalarla örerek dolgu çalışması yapıyor. Çalışmalar, trafik güvenliği açısından büyük bir titizlikle yürütülüyor.

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