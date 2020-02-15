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Büyükbaş Hayvanlara Şap aşıları yapılmaya başlandı

KİLİS HABERLERİ  | 15.02.2020 10:56 | Son Güncelleme

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, ’Bölgesel Risklerin Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrol ve Eradikasyon Projesi’ kapsamında büyükbaş hayvanların aşılanmasına 15 Mayıs tarihine kadar devam edeceğini söyledi.İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan ’Bölgesel Risklerin Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrol ve Eradikasyon Projesi’ kapsamında Kilis merkez ve ilçelerinde 10 Şubat-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında büyükbaş hayvanlara yönelik ilkbahar dönemi "ŞAP Aşılama Kampanyası" gerçekleştirilmeye başlandığını ifade ederek, “Kampanya kapsamında 2 aylık yaşın üzerindeki tüm sığır cinsi hayvanlar aşılanacaktır.

Büyükbaş Hayvanlara Şap aşıları yapılmaya başlandı

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, ’Bölgesel Risklerin Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrol ve Eradikasyon Projesi’ kapsamında büyükbaş hayvanların aşılanmasına 15 Mayıs tarihine kadar devam edeceğini söyledi.
İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan ’Bölgesel Risklerin Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrol ve Eradikasyon Projesi’ kapsamında Kilis merkez ve ilçelerinde 10 Şubat-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında büyükbaş hayvanlara yönelik ilkbahar dönemi "ŞAP Aşılama Kampanyası" gerçekleştirilmeye başlandığını ifade ederek, “Kampanya kapsamında 2 aylık yaşın üzerindeki tüm sığır cinsi hayvanlar aşılanacaktır. Ayrıca Şap aşılama kampanyasına eş zamanlı olarak ’Sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD) Hastalığına karşı aşılama kampanyası ilimiz merkez ve ilçelerinde 3 aylıktan büyük tüm sığır cinsi hayvanlar 15 Mayıs 2020 tarihine kadar aşılanacaktır. Aşılama kampanyası tamamlandıktan sonra 3 aylık yaşa gelen buzağıların aşılamaları yıl sonuna kadar sürecektir” dedi.
Kadıoğlu, Şap hastalığı bütün çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan çok bulaşıcı viral ve ihbarı mecburi bir hastalık olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürürdü, “Ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturan bu hastalık; et veriminde yüzde 30-45, süt veriminde yüzde 15-35 arasında verim kayıplarına neden olur. Özellikle genç hayvanlar hastalığa karşı son derece hassas olup, ölümlere yol açabilir. Hastalıktan korunmanın yolu, 2 aylık yaşın üzerindeki tüm hayvanların altı ay aralıkla yılda iki kez aşılanmasıdır. Ayrıca ilk defa aşılanan buzağıların ilk aşıdan 21-30 gün sonra rapel aşılarının yapılması gerekmektedir. Sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD) oldukça bulaşıcı viral bir hastalık olup, deride yumruların ve nodüllerin görülmesi ile karakterizedir. Hastalıktan kaynaklı yüzde 45-65 oranında verim kayıpları meydana gelmektedir. İhbarı mecburi bir hastalık olan LSD hastalığına yakalanan hayvanlar tazminatlı olarak itlaf edilir. Hastalıktan korunmanın en önemli iki yolu, hayvanların hastalığa karşı aşılanması ve bulaşmada rol oynayan sineklerle mücadeledir. Kampanya kapsamında tüm büyükbaş hayvanlar aşılanacaktır. Aşılama kampanyası çerçevesinde tüm yetiştiricilerimizin büyükbaş hayvanlarını aşılatmaları 5996 sayılı kanun gereğince mecburi olup ayrıca, buzağı desteklemesinden faydalanmak ve yurt içi nakillerde Veteriner Sağlık Raporu almak için şap hastalığına karşı son 12 ay içerisinde en az iki kere aşılanmış ve ikinci aşı son 6 ay içerisinde yapılmış olmalı, ayrıca LSD aşısı ile son bir yılda bir defa aşılanmış olması gerekmektedir” ifadesine kullandı.

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