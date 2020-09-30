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Büyükbaş hayvanlara tırnak bakımı

ANTALYA HABERLERİ  | 30.09.2020 11:30 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli’de besicilerin daha fazla verim almalarını desteklemek amacıyla büyükbaş hayvanları ücretsiz sağlık kontrolünden geçirerek, tırnak bakımlarını yaptı.Halk Süt Projesi’nde çocuklara ulaştırılan sütleri Antalyalı besicilerden alan Büyükşehir Belediyesi, et ve süt verimini artırmaya yönelik uygulamaları ile besicilere destek oluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli’de besicilerin daha fazla verim almalarını desteklemek amacıyla büyükbaş hayvanları ücretsiz sağlık kontrolünden geçirerek, tırnak bakımlarını yaptı.
Halk Süt Projesi’nde çocuklara ulaştırılan sütleri Antalyalı besicilerden alan Büyükşehir Belediyesi, et ve süt verimini artırmaya yönelik uygulamaları ile besicilere destek oluyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı veterinerleri Korkuteli ilçesinde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan besicilerin daha fazla verim almalarını desteklemek amacıyla büyükbaş hayvanları ücretsiz sağlık kontrolünden geçirdi. Hareket sistemini etkileyerek et ve süt verimini düşüren rahatsızlıklara karşı hayvanlara ayak bakımı da yapıldı.

Süt verimi düşüyor
Özel bir kafese alınan hayvanların spiralle tırnak kesimi gerçekleştirildi. Hayvan sağlığı açısından ayak ve tırnak bakımının çok önemli olduğunu vurgulayan veterinerler şu bilgileri verdi: “Büyükbaş hayvanların 6 ayda bir tırnak kesimi ve bakımı yapılması gerekiyor. Süt ve et verimi için bu bakımlar çok önemli. Ayağından rahatsız olan hayvanlar, ağrı nedeniyle yemliğe gitmek istemez, yürüyüş bozuklukları meydan gelir. Ayrıca uzayan tırnaklar arasında ahır pislikleri toplanarak, tırnak enfeksiyonlarına yol açar. Bu da topallıklara, süt veriminin azalmasına ve hayvanın zayıflamasına neden olur. Tırnağı kesilen hayvan rahatlıyor. Verimi artıyor.”

Ücretsiz hizmet veriliyor
Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi’nde hayvan yetiştiriciliği yapan Oğuz ve Ayşe Doğan, büyükbaş hayvanlarına ücretsiz ayak bakımı yaptırdı. Ayşe Doğan, “Hepsinin sağlığına önem gösteriyoruz. Hayvanlar tırnaklarından rahatsız olunca süt verimi düşüyor. Tırnakları daha önce ücretli kestiriyorduk. Şimdi sağ olsun Antalya Büyükşehir Belediyemiz hayvanlarımızın tırnak kesimini ve ayak bakımını ücretsiz yaptı. Büyükşehir Belediyemizin bu hizmetinden çok memnun olduk” dedi.
Bozova Toprak Su Kooperatifi Başkanı Şahali Erkuş da, Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan yetiştiricilerine verdiği destekten dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek, “Hayvancılıkla uğraşan, besicilik yapan vatandaşlarımız için çok faydalı bir hizmet olacak, şimdiden bu hizmete çok talep geliyor” diye konuştu.

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