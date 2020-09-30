Büyükbaş hayvanlara tırnak bakımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli’de besicilerin daha fazla verim almalarını desteklemek amacıyla büyükbaş hayvanları ücretsiz sağlık kontrolünden geçirerek, tırnak bakımlarını yaptı.

Halk Süt Projesi’nde çocuklara ulaştırılan sütleri Antalyalı besicilerden alan Büyükşehir Belediyesi, et ve süt verimini artırmaya yönelik uygulamaları ile besicilere destek oluyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı veterinerleri Korkuteli ilçesinde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan besicilerin daha fazla verim almalarını desteklemek amacıyla büyükbaş hayvanları ücretsiz sağlık kontrolünden geçirdi. Hareket sistemini etkileyerek et ve süt verimini düşüren rahatsızlıklara karşı hayvanlara ayak bakımı da yapıldı.

Süt verimi düşüyor

Özel bir kafese alınan hayvanların spiralle tırnak kesimi gerçekleştirildi. Hayvan sağlığı açısından ayak ve tırnak bakımının çok önemli olduğunu vurgulayan veterinerler şu bilgileri verdi: “Büyükbaş hayvanların 6 ayda bir tırnak kesimi ve bakımı yapılması gerekiyor. Süt ve et verimi için bu bakımlar çok önemli. Ayağından rahatsız olan hayvanlar, ağrı nedeniyle yemliğe gitmek istemez, yürüyüş bozuklukları meydan gelir. Ayrıca uzayan tırnaklar arasında ahır pislikleri toplanarak, tırnak enfeksiyonlarına yol açar. Bu da topallıklara, süt veriminin azalmasına ve hayvanın zayıflamasına neden olur. Tırnağı kesilen hayvan rahatlıyor. Verimi artıyor.”