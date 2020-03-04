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Büyükçekmece’de ağır hasarlı iki bina daha yıkıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.03.2020 12:54 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de daha önce yaşanan depremlerde ağır hasar alarak boşaltılan 2 binanın daha yıkımı gerçekleştirildi.

Büyükçekmece’de daha önce yaşanan depremlerde ağır hasar alarak boşaltılan 2 binanın daha yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım alanında çalışmaları yakından takip eden Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Dr. Hasan Akgün, “39 ilçe meclisi ve İBB meclisi olası depremle ilgili her türlü hazırlığı yapmak durumdadır. İBB meclisinin bu konuda yavan kaldığını düşünüyorum ve bu konuda fazla yol kat edemediklerini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.
Beklenen büyük İstanbul depremi nedeniyle çalışmalarını hızlandıran Büyükçekmece Belediyesi, konut sahipleriyle birlikte riskli 2 binanın daha yıkımını gerçekleştirdi. Belediye vatandaş işbirliğiyle sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ederken yıkılan riskli yapıların yerini yeni ve güvenli yapılar alacak. Kentsel dönüşüm kapsamında Atatürk Mahallesi’nde 2 riskli bina daha yıkıldı. Yıkım esnasında açıklamalarda bulanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kentsel dönüşüm ve deprem konusunda 39 ilçe meclisinin ve İBB meclisinin olası depremle ilgili her türlü hazırlığı yapmak durumunda olduğunu belirtti.

“İBB meclisinin bu konuda yavan kaldığını düşünüyorum”
Büyükçekmece Belediyesi Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece’de deprem hazırlığımız devam ediyor. İstanbul’u derinden etkileyecek deprem kapımızda. 39 ilçe belediye başkanımız ve İBB başkanımız ile birlikte hiç zaman kaybetmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı da arkamıza alarak olası büyük İstanbul depremine hazırlanmak en asli görevimizdir. İstanbul halkı bize görev verdi ve yaklaşık bir yıl geçmek üzere. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Meclisi’ni de depreme hazırlık konusunda göreve davet ediyorum. İBB ve meclis aktüel ve siyasi konuların dışında çıkarak İstanbul’u depreme hazırlamak için her türlü tedbiri almak zorundadır. 39 ilçenin depreme hazırlıkla ilgili varsa imar planlarının çok ivedi tetkik edip çıkarmak ve kentsel dönüşümle ilgili onların önünü açmak gerekiyor, en önemli işimiz budur. 39 ilçe meclisi ve İBB Meclisi olası depremle ilgili her türlü hazırlığı yapmak durumdadır. İBB Meclisi’nin bu konuda yavan kaldığını düşünüyorum ve bu konuda fazla yol kat edemediklerini düşünüyorum. Gittiğim zaman mecliste 5 saat özel grupların siyaset yaptığını görüyorum ama İstanbul’un ulaşımıyla, depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm ile ilgili konuşmaların çok cılız kaldığını, 10 saat konuşuluyorsa yarım saat bu konuya ayırdıklarını geriye kalan dokuz buçuk saati kendi partilerinin menfaatlerine ayırdıklarını görüyorum ve bundan çok rahatsız oluyorum” dedi.

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