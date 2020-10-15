Büyükçekmece’de Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı

Büyükçekmece Belediyesi, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde Celaliye Sosyal Tesisleri’nde panel düzenleyerek kadın çiftçiler ve Tarım Akademisi kursiyerleriyle bir araya geldi.

2020 yılını Tarım Yılı ilan eden Büyükçekmece Belediyesi ilçedeki kadın çiftçileri ve tarım alanında kurs gören kadınları bir araya getirerek 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutladı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü temsilen etkinliğe katılan Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Rıza Evren Kılcı, “Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün’ün en derin sevgi ve selamlarını iletmek istiyorum. Sayın başkanımızın öngörüsüyle 2020 yılını tarım yılı ilan ettik ve salgınla birlikte tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Dünya Kadın Çiftçiler Gününüz kutlu olsun. Tarım Akademisi eğitimlerimize de Büyükçekmece Belediyesi olarak devam ediyoruz” dedi.

Tarım Akademisi’ne katılmak isteyenler online kayıt yaptırabilir

Büyükçekmece Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Tarım Akademisi kurslarına katılan kadınlar sertifika almaya hak kazandı. Etkinliğe belediye meclis üyeleri, kadın muhtarlar, Ziraat Mühendisi ve Tarım Danışmanı Şefika Özcan, Mimi Çiftliği sahibi Nesrin Demirer ve Yeşilvadi Organik Tarım Çiftliği sahibi Nazan Kurtan katıldı. Tarım Akademisi kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar https://buymek.bcekmece.bel.tr/FlexCityKurs/ adresinden kayıt yaptırabiliyor.

