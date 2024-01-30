YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Büyükçekmece'de kaza sonrası 9 gün yoğun bakımda kalan kadın, sürücülerden şikayetçi oldu

Büyükçekmece'de kaza sonrası 9 gün yoğun bakımda kalan kadın, sürücülerden şikayetçi oldu

AA AA
30.01.2024 15:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaya geçidinde otomobil ile motosikletli kuryenin kadına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Büyükçekmece'de, yaya geçidinden geçerken motosiklet ve otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, 9 gün sonra yoğun bakımdan çıkıp sürücülerden şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Zeynep Çakır (36), 20 Ocak'ta, Muratçeşme Yunus Emre 2 Caddesi'ndeki yaya geçidinden geçmeye çalışırken motosikletli kurye ile otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin ve yakınlarının yardımıyla kendine gelen Çakır, ambulansa binmek istemedi.

Kafasındaki kanamanın devam ettiğini gören kadın, daha sonra kendi imkanlarıyla gittiği hastanede yoğun bakıma alındı.

Hastaneden 9 gün sonra taburcu edilen Çakır, kazanın görüntülerini bularak sürücülerden şikayetçi oldu.

Polisin kazaya ilişkin çalışması sürüyor.

Öt yandan, yaya geçidinde otomobil ile motosikletli kuryenin Zeynep Çakır'a çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan Çakır'a araçların çarpması, kuryenin motosikletinin devrilmesi, otomobilin durması ve kadının yere düşmesi yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyşehir Gölü’nde avcılara sıkı denetimBeyşehir Gölü’nde avcılara sıkı denetim
10 bin kilometre köy yolu ağına sahip Kastamonu’da ekiplerin karla mücadelesi10 bin kilometre köy yolu ağına sahip Kastamonu’da ekiplerin karla mücadelesi
Bilecik Belediyesinden ’pankart’ açıklamasıBilecik Belediyesinden ’pankart’ açıklaması
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şikâyet Büyükçekmece yoğun bakım tedavi yaya

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Ocak Salı

İmsak
06:43
Sabah
08:10
Öğle
13:22
İkindi
16:00
Akşam
18:24
Yatsı
19:46

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Salı

Bahariye cadde eczanesi
Kadikoy
Kozapark eczanesi
Esenyurt
Zübeyde eczanesi
Basaksehir
Nimet eczanesi
Sariyer
Sağlik eczanesi
Cekmekoy
Gülşifa eczanesi
Gaziosmanpasa
Nazli eczanesi
Bakirkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.