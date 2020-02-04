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Büyükçekmece’de kurulan Tarım Akademisi’ne yoğun ilgi

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.02.2020 12:26 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi 2020 yılını “Tarım Yılı” ilan etmesinin ardından tarımın bilimsel yöntemlerle yapılabilmesine yönelik eğitim programını hayata geçirdi.Organik, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini öğrenmek ve bilgi almak isteyen vatandaşlar Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde “Tarım Akademisi” eğitim programında bir araya geldi.

Büyükçekmece Belediyesi 2020 yılını “Tarım Yılı” ilan etmesinin ardından tarımın bilimsel yöntemlerle yapılabilmesine yönelik eğitim programını hayata geçirdi.
Organik, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini öğrenmek ve bilgi almak isteyen vatandaşlar Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde “Tarım Akademisi” eğitim programında bir araya geldi. Büyükçekmece Belediyesi Tarım Araştırma Geliştirme Merkezi eğitim programının ilk dersine katılan çiftçi, ev hanımı ve üretim yapan vatandaşlar, 5 hafta boyunca haftada 3 gün ücretsiz organik, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi alacak. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Sağlam, Prof. Dr. Levent Arın ve Büyükçekmece Belediyesi Tarım Şefi Ziraat Mühendisi Gözde Göçmen Öztürk tarafından hem teorik hem de uygulamalı olarak tarım eğitimi dersleri verilecek.

“Ekonomisini güçlendirmek isteyen herkesi bekliyorum”
Tarım Akademisi eğitim programının devam edeceğini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “İlçemizde tarıma elverişli çok sayıda arazimiz var. 2020 yılını meclisi kararı ile Tarım Yılı ilan ettik. Vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep etmeden bu işin uzmanları tarafından organik, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu veriyoruz. Tarımla uğraşmayı seven herkesi Tarım Araştırma Geliştirme Merkezi’mize bekliyoruz. Hem ekonomisini güçlendirmek hem de toprakla uğraşmak isteyen herkesi davet ediyorum” ifadesini kullandı.

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