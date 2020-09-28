Büyükçekmece’de okullarda dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Covid-19 önlemlerine devam eden Büyükçekmece Belediyesi, okulda eğitim gören öğrenciler için ilçedeki tüm okulları hafta sonu dezenfekte etti.

Covid - 19 tedbirlerini her alanda sürdüren Büyükçekmece Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılında okula gidecek öğrenciler için ilçedeki tüm okulları dezenfekte etmeyi sürdürüyor. Yüz yüze eğitim alacak 1. sınıf ve okul öncesi öğrencileri için okullardaki tüm sınıflar, tuvaletler, kütüphaneler ve ortak kullanım alanları belediye ekipleri tarafından hafta sonu dezenfekte edildi.

“Öğrenci ve öğretmenlerimizin sağlığını korumak adına”

Eğitim ve öğretim dönemine başlayan çocuklara başarılar dileyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Korona virüs önlemlerimize devam ediyoruz. Yüz yüze eğitim alan çocuklarımızın sağlığı bizim için çok mühim. İlçedeki tüm okullarımız hafta sonu dezenfekte edildi. Öğrenci ve öğretmenlerimizin sağlığını korumak adına dezenfekte çalışmalarımız periyodik olarak devam edecek” ifadesini kullandı.

Okullardaki tüm sınıflar, kütüphaneler, tuvaletler ve ortak kullanım alanları okula giden öğrenciler için düzenli olarak dezenfekte edilmeye devam ediyor.

