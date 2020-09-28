YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Büyükçekmece’de okullarda dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Büyükçekmece’de okullarda dezenfekte çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.09.2020 10:09 | Son Güncelleme

Covid-19 önlemlerine devam eden Büyükçekmece Belediyesi, okulda eğitim gören öğrenciler için ilçedeki tüm okulları hafta sonu dezenfekte etti.Covid - 19 tedbirlerini her alanda sürdüren Büyükçekmece Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılında okula gidecek öğrenciler için ilçedeki tüm okulları dezenfekte etmeyi sürdürüyor.

Covid-19 önlemlerine devam eden Büyükçekmece Belediyesi, okulda eğitim gören öğrenciler için ilçedeki tüm okulları hafta sonu dezenfekte etti.

Covid - 19 tedbirlerini her alanda sürdüren Büyükçekmece Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılında okula gidecek öğrenciler için ilçedeki tüm okulları dezenfekte etmeyi sürdürüyor. Yüz yüze eğitim alacak 1. sınıf ve okul öncesi öğrencileri için okullardaki tüm sınıflar, tuvaletler, kütüphaneler ve ortak kullanım alanları belediye ekipleri tarafından hafta sonu dezenfekte edildi.

“Öğrenci ve öğretmenlerimizin sağlığını korumak adına”
Eğitim ve öğretim dönemine başlayan çocuklara başarılar dileyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Korona virüs önlemlerimize devam ediyoruz. Yüz yüze eğitim alan çocuklarımızın sağlığı bizim için çok mühim. İlçedeki tüm okullarımız hafta sonu dezenfekte edildi. Öğrenci ve öğretmenlerimizin sağlığını korumak adına dezenfekte çalışmalarımız periyodik olarak devam edecek” ifadesini kullandı.

Okullardaki tüm sınıflar, kütüphaneler, tuvaletler ve ortak kullanım alanları okula giden öğrenciler için düzenli olarak dezenfekte edilmeye devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:51
Öğle
13:00
İkindi
16:19
Akşam
18:59
Yatsı
20:18

İstanbul Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
İnci Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Tuzla’da göz kamaştırıcı fırsat; ’Ticaret, konut, turizm bir arada’
Tuzla’da göz kamaştırıcı fırsat; ’Ticaret, konut, turizm bir arada’
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.