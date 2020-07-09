Büyükçekmece’de riskli 8 katlı bina yıkıldı

Büyükçekmece’de riskli olduğu tespit edilen 8 kat ve 14 bağımsız bölümden oluşan bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Büyükçekmece Belediyesi, yerinde kentsel dönüşüm çalışmalarını 2014’ten bu yana sürdürüyor. Bu kapsamda risk taşıyan yapıların dönüşümü konusunda vatandaş, belediye ve müteahhit iş birliği ile yıkım çalışmaları devam ediyor. Ekinoba Mahallesi’ndeki 8 kat ve 14 bağımsız bölümden oluşan riskli bina belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de yıkım alanına gelerek ekiplerden bilgiler aldı. Öte yandan 30 yaşında olduğu belirtilen binanın daha önce yaşanılan depremlerde hasar aldığı açıklandı. Yıkım çalışmalarının gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

“Riskli binaların 3 yıl sonra tamamını yenileyeceğiz”

Yıkım gerçekleştiği alanda açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece’de bulunan 9 bin bina riskli olarak kabul edilmiş. 1999 depreminden önce yapılmış binaların eski deprem yönetmeliğine göre yapıldığını biliyoruz. Eski deprem yönetmeliğine göre yapılmış çok sağlam güçlü binaları da yeni yönetmelikle mukayese ettiğimiz zaman bu da yıkılır diyoruz. Kumburgaz Sahili’ndeki 3-4 katlı binaları yenilediğimiz zaman bine yakın binayı yıktığımız zaman olası tehlikeleri tümüyle ortadan kaldırmış oluyoruz. Büyük depremde bizim vatandaşımızın burnu kanamaz. Bu binaların tamamını 3 yıl sonra tamamlayacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.