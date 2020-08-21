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Büyükkılıç ’Hisarcık-Hacılar’ arasında yola neşter vurdu

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.08.2020 14:45 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir belediye Başkanı Dr.

Büyükkılıç ’Hisarcık-Hacılar’ arasında yola neşter vurdu

Kayseri Büyükşehir belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşıma yönelik etkili hamlelerine devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, Erciyes’in eteklerindeki iki önemli yerleşim yeri Hisarcık ve Hacılar arasındaki yolun genişletme ve iyileştirilmesine yönelik talimat verdi.
Başkan Büyükkılıç, Hisarcık ile Hacılar arasındaki yolda incelemelerde bulunarak ilgili daire başkanlarından bilgiler aldı. Hisarcık ile Hacılar arasındaki yolun önemine işaret eden ve bu yolun aynı zamanda bölge insanı ile birlikte Erciyes için de önemine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, 4 bin 600 metrelik mesafede iyileştirme ve genişletme çalışmalarının başlatılması talimatını verdi.
Gerek beldeler arasında, gerekse ilçelerde yolun bir medeniyet olduğunu dile getiren Büyükkılıç, “Şehrimizi adeta yol ağına dönüştürmek ve buluşturmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yollarımızın standartlarını yükseltiyor, asfaltlarını yeniliyor, şehrimize yakışır konuma getirmeye çalışıyoruz. Bundan 15-20 sene önce ihtiyaca cevap veren yolların artık ihtiyaca cevap vermediğini gördük, tabii ki Erciyes’teki yoğunluğu göz önüne almamız gerekiyor. Bizim için önem arz etmekte. Hisarcık ile Hacılar arasındaki ana arterimizi bazı yerlerde 20 m’lik bazı yerlerde 15 m’lik yol genişliği toplamda 4600 metrelik mesafeyi genişletmek ve iyileştirme çalışmasının talimatını verdik. İnşallah Kayserimize, Hacılarımıza ve Hisarcık’a yakışan oradan Erciyes’imize ulaşan ana arter hayata geçmiş olacak” dedi.

Büyükkılıç ’Hisarcık-Hacılar’ arasında yola neşter vurdu

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