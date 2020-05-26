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Büyükkılıç: "Hizmet bizden, evde kalmak sizden"

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.05.2020 13:35 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı ve sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen hizmet ve yatırımlarını sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı ve sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen hizmet ve yatırımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gesi Kavşağı’nda yapılan çalışmaları takip etti ve Kayserililere seslendi.
Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde şehrin trafik yoğun bölgelerinde çalışmaya devam ediyor. Ramazan Bayramına rağmen Gesi Kavşağı’nda yapılan çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da takip etti ve çalışanların bayramını kutladı.
Gesi Kavşağı’nda yapılan çalışmaların dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresi içinde tamamlanacağını ve trafik akışının yeni düzenlemeyle hızlanacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını kutluyorum. Büyükşehir Belediyemizin çalışanları gece demeden gündüz demeden hemşehrilerimize daha konforlu hizmet vermek için çalışıyorlar. Ekonomik ve zaman kaybı oluşturan Gesi kavşağımızda yeni bir düzenleme yapıyoruz. Bu düzenleme ile Gesi tarafına giden araçlar kavşakta beklemeyecekler. Çalışan kardeşlerimizin bayramını kutluyor kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Büyükkılıç, Kayserililere de seslenerek evde kalmalarını istedi ve gerekli hizmetlerin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını belirtti.

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