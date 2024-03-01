Büyükkılıç’tan kentsel dönüşüm projeleri

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimlerde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni dönem yapmayı planladığı projelerini tanıttı. Bu çerçevede Kayseri’yi dirençli bir kent yapmak için çalışma yapacakları ifade eden Büyükkılıç, yeni kentsel dönüşüm projeleri müjdesini de verdi.

Başkan Büyükkılıç, “Dirençli Şehir Kayseri olmazsa olmazımız” ifadelerini kullandı. Bu istikamette kentsel dönüşüm faaliyetlerini gerçekleştireceklerini paylaşan Büyükkılıç; "Bu yönde yaptıklarımız çok fazla, yapmamız gerekenleri de çok önemsiyoruz. Deprem Master Planı oluşturulacak, kentsel dönüşüm ile master planımız mevcut, Afet Eğitim Merkezi’ni kuruyoruz. Deprem Bilgi Sistemi’ni hayata geçiriyoruz. Çok önemli mikrobölgeleme, şehrimizin 200 milyon metrekarelik alanında gerekli taramayı yaptıracağız, en önemli hazırlığı tamamlamış olacağız. Jeoloji Bilgi Sistemi, Bölge Faylarının Tektonizmasının İncelenmesi, Engelli Bireylere Afet Bilinci Eğitimi vereceğiz" ifadelerinde bulundu. Yeni dönemde İncesu Saraycık Mahallesi’ne yeni konutlar inşa edileceğini ifade eden Büyükkılıç, projenin, toplam 560 bin metrekarelik alan yaklaşık 2 bin bağımsız bölüm, içerisinde camisi, yeşil alanı, okulu ve sosyal tesisi ile birlikte inşa edileceğini kaydetti. İncesu Semerkent Toplu Konut Projesi’ni hayata geçireceklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, kentsel dönüşümün dirençli kentler oluşturmak adına son derece önemli olduğunu vurgulayarak, projede toplam 820 bin metrekarelik alanda 2 bin 500 bağımsız bölüm, yeşil alan ve sosyal donatılar şeklinde yapılacağını bildirdi. Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi’nde etap etap bin konut inşa edilmesi planlanırken, Büyükkılıç toplam 69 bin metrekarelik alandaki çalışmaların, yeşil alan ve sosyal donatılar ile birlikte hayata geçirileceğini duyurdu.

Başkan Büyükkılıç ayrıca, şehrin merkezindeki Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 3 etabını ise Emlak Konut ile gerçekleştireceklerini vurguladı. Başkan Büyükkılıç, geride bıraktığı yaklaşık 5 yıllık süreçte yeni başlayan ve süre gelen kentsel dönüşüm projelerini başarı ile yürüttü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğinde yapılan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi etap etap yükselirken, proje ‘En İyi Riskli Alan İlan Eden Belediye’ ödülüne de layık görülmüştü. Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin çalışmalarını da etap etap başarı ile sürdürdü. Büyükkılıç, bir kentsel dönüşüm projesinin de Alsancak Mahallesi’nde hayata geçirileceğini, Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 90 yapı ve toplam 15 bin metrekare inşaat alanından oluştuğunu, 1’inci etap uzlaşma kapsamında 25 parselde bulunan hak sahipleri ile toplamda 46 bağımsız bölüm için uzlaşma sağlandığını ve 1’inci etap kapsamında yüzde 100 anlaşma sağlandığını dile getirmişti. Öte yandan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın birlikte hayata geçireceği bir projenin de Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi olduğunu, söz konusu proje ile de 2.20 hektarlık alan içerisinde 418 bağımsız bölüm ve toplam 22 bin 250 metrekare inşaat alanından oluştuğunu sözlerine eklemişti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, göreve geldiği ilk süreçte, ilçe belediye başkanları ve bürokratları ile bir araya gelerek, yol haritası da denilen Kayseri Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’ni oluşturmuştu. Büyükkılıç; "Yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolu kentsel dönüşümlerden geçiyor. Biz de projelerimizi ve çalışmalarımızı bu alanda geliştiriyoruz” diye konuşarak, Kayseri ili sınırları içinde kalan 714 mahallede, sağlıksız ve güvensiz yapılaşma süreci, ekonomik ömrünü tamamlamış yapı stoğu, plansız kentleşme, sosyal ve teknik altyapı yetersizliği gibi hususlar dikkate alınarak, planlı, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturulması, kentsel çevrenin ve yaşam kalitesinin arttırılması, mevcut kaynakların planlı ve sistematik bir dönüşüm süreci kapsamında kullanılması amacıyla, Kayseri Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlandığını dile getirmişti.

