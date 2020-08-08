YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Büyükler olimpik deneme yarışları ve U18 ferdi bölgesel atletizm şampiyonası sona erdi

Büyükler olimpik deneme yarışları ve U18 ferdi bölgesel atletizm şampiyonası sona erdi

MERSİN HABERLERİ  | 08.08.2020 11:59 | Son Güncelleme

Türkiye Atletizm Federasyonu 2020 yılı faaliyet programında yer alan ve Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen büyükler olimpik deneme yarışları ve U18 ferdi bölgesel atletizm şampiyonası tamamlandı.6-7 Ağustos tarihlerinde Mersin, Trabzon, Denizli, Ankara ve İstanbul illerinde düzenlenen şampiyona, 22 kategoriden 350 sporcunun katılımıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi’nde yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu 2020 yılı faaliyet programında yer alan ve Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen büyükler olimpik deneme yarışları ve U18 ferdi bölgesel atletizm şampiyonası tamamlandı.
6-7 Ağustos tarihlerinde Mersin, Trabzon, Denizli, Ankara ve İstanbul illerinde düzenlenen şampiyona, 22 kategoriden 350 sporcunun katılımıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi’nde yapıldı. Mersin’in ev sahipliğinde iki gün süren organizasyonda korona virüs tedbirleri kapsamında görevliler maske ve eldiven takarak önlem alırken, tribünlerde bulunan seyircilere de sosyal mesafe kurallarına uymalarıyla ilgili sürekli anons yapıldı. Büyük çekişmelere sahne olan şampiyonanın ikinci gününde Mersinli rekortmen atlet Sinan Ören, 400 metre engelde Tuncay Örs’e ait 13 yıllık 50.70 derecesini 50.23 koşarak U23 Türkiye rekorunu kırma başarısı gösterdi.
Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan, il temsilcileri ve antrenörler tarafından verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Yeni Malatya Stadyumunun zemini bakıma alındı

Yeni Malatya Stadyumunun zemini bakıma alındı

Eskişehirspor’un genç yeteneği Süper Lig ekiplerinin radarında

Eskişehirspor’un genç yeteneği Süper Lig ekiplerinin radarında

Altınordu, sezonun ilk çalışmasını yaptı

Altınordu, sezonun ilk çalışmasını yaptı

Bursa'da tarihi surlardan düşen kişi öldü

Bursa'da tarihi surlardan düşen kişi öldü

Tekirdağlılar maskesiz sokağa çıkmıyor

Tekirdağlılar maskesiz sokağa çıkmıyor

Mersin Namaz Vakitleri 8 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:15
Sabah
05:46
Öğle
12:52
İkindi
16:38
Akşam
19:48
Yatsı
21:13

Mersin Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Cumartesi

Baturay Eczanesi
Akdeniz
Perim Eczanesi
Akdeniz
Yamaç Eczanesi
Akdeniz
Filiz Eczanesi
Mezitli
Tarçın Eczanesi
Mezitli
Kansu Eczanesi
Toroslar
Yıldızeli Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Tarsus Belediyesi, virüse karşı hava sterilizasyon cihazı alacak

Tarsus Belediyesi, virüse karşı hava sterilizasyon cihazı alacak

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Mersin'de evin mutfağına giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı

Mersin'de evin mutfağına giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı

Çürümüş kız çocuğu cesedi bulundu

Çürümüş kız çocuğu cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.