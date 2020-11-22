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Büyükşehir 10 ayda 6 bin köpeği tedavi etti

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.11.2020 13:16 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10 ayda 6 bin 317 köpek tedavi edip ve aşılarını yaptı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçelerden getirilen sokak hayvanlarını ‘Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde tedavi ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10 ayda 6 bin 317 köpek tedavi edip ve aşılarını yaptı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçelerden getirilen sokak hayvanlarını ‘Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde tedavi ediyor. Merkezde sokak hayvanlarının tedavilerinin yanı sıra, kısırlaştırma, küpeleme, kuduz aşısı, karma aşı, iç-dış parazit uygulamaları, işaretleme ve hayvan kayıt işlemleri yapılıyor. Bu kapsamda İzmit ilçe belediyesinin bölgesinden gelen bin 215 köpek tedavi ve aşısı yapılırken, 520 köpek kısırlaştırıldı. Kandıra bölgesinde ise 276 köpek tedavi ve aşısı yapılırken, 658 köpek kısırlaştırıldı. Ayrıca Gebze bölgesinden bin 419 köpek tedavi ve aşısı yapılırken, 626 köpek kısırlaştırıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geçici hayvan bakımevlerinde tedavi, aşılama ve popülasyona yönelik 10 ay boyunca toplamda 12 ilçeden 6 bin 317 köpek tedavi ve aşısı yapılırken, 4 bin 268 köpek kısırlaştırıldı. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl gerek kendi ekipleri, gerek ilçe belediye ekipleri eliyle ve gönüllüler ile ortak çalışmalar neticesinde 81 ton mamayı sokak hayvanlarına ulaştırdı.
Kocaeli Büyükşehir belediyesi sadece Bakımevindeki sokak hayvanları için değil, sokaklardaki köpeklerin sağlıklı yaşamları için İlçe belediyelerine ilaç ve ekipman desteği de sağlıyor. İlçe belediyelerine sokaklardaki yavru köpekleri salgın hastalıklardan korumak için aşı desteği yapılıyor. Ayrıca uyuz, bit, pire gibi parazitlerin ilaçları da ilçe belediyelere veriliyor.

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