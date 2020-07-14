Büyükşehir , 3 noktada kurban kesim hizmeti verecek

Kurban kesim yerlerini belirleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, geçen yıllarda olduğu gibi Kömürcüler, Yeşilbahçe ve Soğuksu mahallelerinde ücretsiz kurban kesim hizmeti verecek. Pandemi önlemleri nedeniyle vatandaşların kesim için 29 Temmuz tarihine kadar hafta içi mesai saatlerinde randevu alması gerekiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 3 yerde ücretsiz kurban kesim hizmeti verecek. Vatandaşlar Döşemealtı Kömürcüler Mahallesi’nde bulunan Hayvan Pazarı ile Muratpaşa İlçesi Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı ve Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı’nda, Bayramın 1’inci ve 2’nci günlerinde kurban kesim hizmetinden yararlanabilecek. Veteriner hekim kontrolünde usta kasaplar, kurbanlığı kesip, parçalanmış ve poşetlenmiş şekilde sahibine teslim edecek. Kesim yerleri, kesim sonrasında ortaya çıkacak kurban atıkları için gün içinde sıklıkla dezenfekte edilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurban kesim noktalarında Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca belirlenen Kovid-19 salgınına yönelik önlemler uygulanacak. Kesimlerin daha düzenli yapılması ve bulaşma riskini en aza indirmek için kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak.

Kesim yerlerine gelen vatandaşlara dağıtılmak üzere maske ve eldiven hazır bulundurulacak. Kesim alanına gelen vatandaşların ateşleri ölçülecek. Alan içerisinde belirlenen noktalarda el dezenfektanı bulundurulacak. Kesim yerlerinde zabıta ve güvenlik görevlileri de hazır bulunacak. Fiziki mesafenin korunmasına dikkat edilecek.

