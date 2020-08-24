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Büyükşehir, akıllı şehirler projesi kapsamında 1 milyon dolar hibe aldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.08.2020 13:03 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, daha önce ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) iş birliğinde hayata geçirilen “Gaziantep Akıllı Şehir Master Planı Protokolü” ile Kore Arazi, Altyapı Ulaştırma Bakanlığı (MOLIT) “K-City Network, Global Akıllı Şehirler İş birliği Programı” kapsamında aldığı 1 milyon dolarlık hibe desteğiyle, kenti Akıllı Şehirler ağında üst seviyelere taşıyacak.Çağın gerekliliklerini yerine getirmek ve dijital dönüşümü şehrin kullanımına adapte etmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi, USTDA ile imzaladığı “Gaziantep Akıllı Şehir Master Planı Protokolü” ve Kore Arazi, Altyapı Ulaştırma Bakanlığının sunduğu “K-City Network, Global Akıllı Şehirler İş birliği Programı” ile 1 milyon dolarlık hibe desteği alarak Doğu-Batı kültürüyle oluşturulan yeni teknolojik hizmet uygulamalarını Gaziantep’e kazandıracak.Öte yandan destek kapsamında, dünyaca ünlü teknik firmalardan danışmanlık hizmeti alınacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, daha önce ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) iş birliğinde hayata geçirilen “Gaziantep Akıllı Şehir Master Planı Protokolü” ile Kore Arazi, Altyapı Ulaştırma Bakanlığı (MOLIT) “K-City Network, Global Akıllı Şehirler İş birliği Programı” kapsamında aldığı 1 milyon dolarlık hibe desteğiyle, kenti Akıllı Şehirler ağında üst seviyelere taşıyacak.
Çağın gerekliliklerini yerine getirmek ve dijital dönüşümü şehrin kullanımına adapte etmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi, USTDA ile imzaladığı “Gaziantep Akıllı Şehir Master Planı Protokolü” ve Kore Arazi, Altyapı Ulaştırma Bakanlığının sunduğu “K-City Network, Global Akıllı Şehirler İş birliği Programı” ile 1 milyon dolarlık hibe desteği alarak Doğu-Batı kültürüyle oluşturulan yeni teknolojik hizmet uygulamalarını Gaziantep’e kazandıracak.
Öte yandan destek kapsamında, dünyaca ünlü teknik firmalardan danışmanlık hizmeti alınacak. Çözüm geliştirme projelerinin konuşulacağı iş birliği programlarında, amaç, yönetim, ulaşım, halk sağlığı, refah, çevre, enerji, su kaynakları yönetimi, güvenlik, eğitim ve kültür alanlarında kentsel hizmetleri geliştirecek akıllı yol haritaları belirlenecek. Akıllı Şehirler projesi konusunda Büyükşehir Belediyesi’ne rehberlik edilecek.
Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığınca ortaklaşa hareket edilerek yürütülen hibe programları yeni tip korona virüs (COVİD-19) nedeniyle telekonferansla yürütülürken pandeminin ardından ise ABD ve Güney Kore’den gelen yetkililerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilerek çalıştaylar yapılacak, kalkınma ve akıllı şehir hususlarında deneyim ve bilgi paylaşımı olacak.

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