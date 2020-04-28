YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Büyükşehir asfalt sezonunu açtı

Büyükşehir asfalt sezonunu açtı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.04.2020 15:38 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla planlanan yol çalışmalarına başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla planlanan yol çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Büyükşehir, 2020 yılında şehir merkezinde yeni toplam 110 kilometre sıcak asfaltlı yol ile kırsal mahallelerde 100 kilometrelik sathi kaplama yol yapacak.
Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha iyi bir hizmet almasını sağlamak ve kentin ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla havaların ısınmasıyla beraber asfaltlama çalışmalarına başladı. Bu kapsamda bu yıl için Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, şehrin ulaşım ağını genişletmek, trafik sorununu ortadan kaldırmak amacıyla toplamda 210 kilometrelik yeni yol yapacak. Büyükşehir ekipleri kırsal mahallelerde 100 kilometrelik sathi kaplama, şehir merkezinde ise 110 kilometrelik asfalt yol yaparak ulaşımı güçlendirecek, büyüyen Gazi şehre ulaşım konusunda nefes aldıracak. Altyapı çalışmalarında oluşan kırılmalar ve asfaltın yıpranması sonucu bozulan yolların yama çalışmaları bütün yıl devam edecek. Şehir merkezinde bulunan 7 kavşakta da bozulmalar gerçekleştiğinden asfalt tamiratı ve güçlendirmesi gerçekleşecek.
Ekipler bu yıl için ilk etapta Şahinbey İlçesi’nde İnönü Caddesi, Mimar Sinan Mahallesi 140 nolu Cadde, İbrahim Tevfik Kutlar Caddesi, Kavaklık Caddesi, Ordu Caddesi, Güneş 77 nolu Cadde, 396 nolu Cadde, Hamdi Kutlar Caddesi, Mavikent Mahallesi 12 nolu Cadde, Yeşilkent Osmanlı Caddesi, Demokrasi Bulvarı’nın asfalt işlemlerine girişecek. Şehitkamil’de ise ekipler Fevziçakmak Bulvarı, Briketçiler Sitesi içindeki yollar, Gaziray çalışmasından etkilenen yollar, Seyrantepe Nihat Özdemir Caddesi, Fevzi Çakmak Bulvarı, Gazikent 16 nolu Cadde, Çetin Emeç Caddesi, Beykent 4 nolu Cadde, Ömer Halis Demir Bulvarı asfaltlamasını yapacak. Daha sonrasında diğer belirlenen yerlerin yapımına devam edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

Adapazarı’ndaki iş yerleri 13.00 ile 18.00 arası satış yapacak

Adapazarı’ndaki iş yerleri 13.00 ile 18.00 arası satış yapacak

Protein deposu ’atom’

Protein deposu ’atom’

Aydın’da polis ekipleri, ağılda bulunmayan 210 adet koyun için alarma geçti

Aydın’da polis ekipleri, ağılda bulunmayan 210 adet koyun için alarma geçti

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

Kars’ta Şahinlerin ölüm nedenleri araştırılıyor

Kars’ta Şahinlerin ölüm nedenleri araştırılıyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
04:03
Sabah
05:32
Öğle
12:33
İkindi
16:18
Akşam
19:24
Yatsı
20:47

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Can Eczanesi
Sehitkamil
Ceylan Eczanesi
Sehitkamil
Koru Eczanesi
Sehitkamil
Nadide Eczanesi
Sehitkamil
Özbaydar Eczanesi
Sehitkamil
Saygılı Eczanesi
Sehitkamil
Alpaydın Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.