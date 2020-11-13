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Büyükşehir Ata tohumlarını toprakla buluşturdu

AYDIN HABERLERİ  | 13.11.2020 11:08 | Son Güncelleme

Geçen yıl Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından dikimi yapılarak elde edilen ürünlerin Halk Ege Et’te satıldığı Ata Tohumları, bu yıl da toprakla buluşturuldu.Aydınlılar ve İzmirliler tarafından çok beğenilen sebzelerin bu yıl erken hasatla şubat ayında raflarda yerini alması planlanıyor.

Geçen yıl Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından dikimi yapılarak elde edilen ürünlerin Halk Ege Et’te satıldığı Ata Tohumları, bu yıl da toprakla buluşturuldu.
Aydınlılar ve İzmirliler tarafından çok beğenilen sebzelerin bu yıl erken hasatla şubat ayında raflarda yerini alması planlanıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sürdürülebilir tarım politikalarına ağırlık verdiklerinin altını çizerken, verim ve lezzet olarak ithal tohumlardan hiçbir eksiği olmadığı gibi daha sağlıklı olan Aydın’ın yerel tarım ürünlerini yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.
2014 yılından bu yana Aydın’ın yerel zenginliği olan Ata Tohumlarına sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, Aydın genelinde fide dağıtarak bu tohumları yaşatırken çiftçiye de örnek olmak için bu tohumlardan ürün elde ederek Halk Ege Et’te satışa sunuyor. Bu yıl da geçen yıl tüketiciler tarafından çok beğenilen Aydın karası patlıcan, Yenipazar tatlı biberi ve Koçarlı pembe domatesi toprakla buluşturuldu. Sera dikimi Sultanhisar’ın Güvendik Mahallesi’ndeki AYSERA’da yapılırken, yaz sezonu için de dikimler çeşit sayısı artırılarak İncirliova Hacıailobası’ndaki Aydın Çiftçi Merkezi’nde yapılacak.
Ata Tohumlarını kendi topraklarında yetiştirmek isteyen Aydınlı çiftçilere de sebzelerin yetiştirilmesi üzerine eğitimler verdiklerini hatırlatan Başkan Çerçioğlu, pandemi döneminde yereldeki tarımsal üretimin önemine işaret etti. Başkan Çerçioğlu, "Pandemi süreci tarımsal üretimde kendi kendine yeten bir ülke olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Bunun yanında yerel tarımsal değerleri koruyup bunları gelecek nesillere de aktarmak bizlerin sorumluluğu. Geçen yıl tüketicilerimiz bu özlenen lezzetleri çok beğendi. Aydınlıların ve İzmirlilerin beğenerek tükettikleri sebzelerin üretim miktarını daha da artıracağız ve şubat ayı içerisinde bunları Halk Ege Et marketlerimizde vatandaşlarımızla buluşturmayı planlıyoruz" dedi. Başkan Çerçioğlu, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da bahar aylarıyla birlikte Ata Tohumlarından elde edilen fidelerin ücretsiz olarak dağıtılacağını hatırlattı.

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