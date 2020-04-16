Büyükşehir, Balıkesir’i maskesiz bırakmıyor

Balıkesir’de maske ihtiyacının karşılanması için çalışan Büyükşehir Belediyesi, BALMEK vasıtasıyla maske ve tulum üretiyor. Evlerinden gönüllü olarak maske dikimine katkı sağlayan kadınlara da malzeme desteği veren belediye, ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde süreci yönetiyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BALMEK), kent genelinde koronavirüs ile mücadelede kullanılmak üzere başlattığı maske üretimine devam ediyor. BALMEK kursiyerleri ayrıca sağlık çalışanları için tulum da üretiyor. BALMEK kursiyerlerinin yanı sıra Balıkesirli gönüllü kadınlar da evlerinde diktikleri maskelerle sürece destek oluyor. Günlük 11 bin adet maske şehir merkezi başta olmak üzere; Susurluk, İvrindi, Savaştepe, Bigadiç, Kepsut ve Sındırgı’da steril bir şekilde üretiliyor.

2 milyondan fazla maske dağıtıldı

20 ilçe belediyesiyle koordine halinde 2 milyonun üzerinde maske dağıtan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Meslek Edindirme Kurslarında da maske üretimine devam ediyor. Kursiyerlerin ve şehirdeki gönüllü kadınların ürettiği maskeler sağlık personelleri başta olmak üzere; pazar yerleri, bankalar, toplu taşıma gibi çok sayıda noktada dağıtılıyor.