Büyükşehir Bandosu 14 farklı güzergahta 30 km boyunca şarkı ve marş çaldı

Denizlililer, TBMM’nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu Büyükşehir Belediyesi ile evlerinde yaşadı. Bayram coşkusunu evlere taşıyan Büyükşehir Belediye Bandosu farklı bir rekora imza atarak 14 farklı güzergahta 30 kilometre boyunca şarkı ve marş çaldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladığı program vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların bayram coşkusunu evinde yaşaması için özel bir çalışma yapan Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu, 23 Nisan sabah saatlerinden itibaren kentin dört bir yanında şarkı ve marşlar çaldı. Cadde, meydan ve sokaklarda Türk bayrakları eşliğinde Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu’nu gören vatandaşlar büyük sürpriz yaşadı. Başta çocuklar olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan Denizlililer balkon ve pencerelerine akın etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Bandosunu gören bazı vatandaşlar duygulanarak gözyaşlarına hakim olamazken bazı vatandaşlar ise kutlamalara marş ve Türk bayrakları ile eşlik etti. Büyükşehir’in bayramı vatandaşların evine kadar taşıması kısa sürede sosyal medyada çığ gibi büyürken Denizlililer bandonun mahallelerine gelmesi için yoğun istek gönderdi. İlk etapta 7 farklı güzergahta belirlenen bandonun yürüyüş programı vatandaşların yoğun isteği üzerine artırıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu farklı bir rekora imza atarak 14 farklı güzergahta yaklaşık 30 km boyunca şarkı ve marş çaldı.