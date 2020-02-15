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Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, denizin renginin değişmesini değerlendirdi

MUĞLA HABERLERİ  | 15.02.2020 16:36 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris’te düzenlenen çalıştayda yaptığı açıklamada, Marmaris’te denizin kahverengiye dönüşmesi ile ilgili olarak, “Bu kahverengilik kesinlikle ifade edildiği gibi bir başka karışımdan kaynaklanan bir durum söz konusu değil” dedi.Marmaris Belediyesi’nin misafirliğinde düzenlenen çalıştayda bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve ilçe belediye başkanları Muğla’da yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.Daha önce Fethiye’de ve Datça’da yapılan toplantıların ardından bugün de Marmaris’te bir çalıştay gerçekleştirdiklerini ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yapılan çalıştayın oldukça faydasını gördüklerini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris’te düzenlenen çalıştayda yaptığı açıklamada, Marmaris’te denizin kahverengiye dönüşmesi ile ilgili olarak, “Bu kahverengilik kesinlikle ifade edildiği gibi bir başka karışımdan kaynaklanan bir durum söz konusu değil” dedi.
Marmaris Belediyesi’nin misafirliğinde düzenlenen çalıştayda bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve ilçe belediye başkanları Muğla’da yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Daha önce Fethiye’de ve Datça’da yapılan toplantıların ardından bugün de Marmaris’te bir çalıştay gerçekleştirdiklerini ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yapılan çalıştayın oldukça faydasını gördüklerini belirtti. Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün de yapılan bu tip çalıştaylarda belediye, belediye mevzuatındaki değişiklikler, mevzuatla ilgili çelişkilerin nasıl çözülmesi ile ilgili uzman kişilerle birlikte bilgilenme yaptıklarını ve en az hata ile en fazla hizmeti halka verebilmek için çalıştıklarını ifade etti.
“Körfezde bahsedilen gibi bir durum yok”
Marmaris’te iddia edildiği gibi dün yaşanan aşırı yağışlardan sonra yağmur suları ve kanalizasyon sularının birbirine karışarak denizde kahverengi bir durum oluşmasının söz konusu olmadığını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Kışın aşırı yağış alan günlerde Marmaris Körfezimiz benzer durumlarla karşı karşıya kalıyor. Arkadaşlarımızın hassasiyetlerine saygı duyuyoruz ancak bahsettikleri gibi, getirmek istedikleri gibi bir nokta söz konusu değil. Yani çocukluğumdan beri her kış döneminde bu görüntüleri sıklıkla yaşıyoruz. Ancak neden bu sene bu şekilde bir reaksiyon gösterildi anlamış değilim” dedi.
“Marmaris’te denize yağmur suyunun karışmasını minimize edeceğiz”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise, denizin kahverengiye dönüşmesinin sadece yağmur sularının getirdiği topraklar neticesinde oluştuğunu belirterek, “Marmaris Muğlamızın en fazla yağmur alan ilçelerinden birisi. Özellikle de coğrafi yapısına baktığımızda denize dik inen ve yolların sık sık heyelanlarla kapandığı ve teressübatın çok fazla geldiği, daha önceki yıllarda dere taşmalarının çok fazla olduğu bir yağmur rejimine sahip. Dolayısıyla da teressübat toprak taş yağmur suları bunları getiriyor. Bu sular denize karışıyor. Lodosla birlikte rüzgar bunları ittiği zaman bu kahverengilik oluyor. Bu kahverengilik kesinlikle ifade edildiği gibi bir başka karışımdan kaynaklanan başka bir durum söz konusu değil. Dün aldığımız rapora göre metrekareye 125 kilogram yağmur yağmış. Buna rağmen birkaç mazgalda taşma, birkaç yerde su birikintinin dışında önemli hiçbir olay olmadı. Ve bundan sonra uygulayacağımız bir teknoloji ile sadece lokalde kazım yaparak ama diğer yerlerde içeriden yamalama yaparak özel teknikle dışarıdan deniz suyu, yağmur suyunun karışması gibi olayları minimize edeceğiz. Artık yağmur suyu ve dışarıdan başka suyun kanalizasyon suyuna karışmasını engelleyeceğiz” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün ayrıca, Marmaris’e yeni bir arıtma sisteminin kurulacağını ve ihalelerinin yapılmaya başladığını açıkladı.

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