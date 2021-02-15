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Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, Kızılay’a kan bağışında bulundu

15.02.2021 18:36 | Son Güncelleme:
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kızılay’a kan bağışında bulundu. Savaş, insanın yaşam süresi boyunca kana ihtiyacı olabileceğini ve bu yüzden Kızılay’a kan bağışında bulunulması gerektiğini söyledi.
Antakya Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan kan bağış standına gelen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış karşıladı. Başkan Savaş, kan bağışı yaparak, emeği geçenlere teşekkür etti. Kızılay’ın vatandaşların yardımını beklediğini belirten Başkan Savaş, “İnsan doğuyor, yaşıyor ve ölüyor. Bu yaşam sürecinde her türlü komplikasyonla karşı karşıya gelebiliyor. Bu süreçte hastalanıp, kan ihtiyacı olabiliyor. Kızılay’da bu ihtiyaçları gidermek adına tüm Türkiye çapında kan alıyor ve vatandaşımızın yardımını bekliyor. Biz de Köprübaşı Meydanı’nda Kızılay için bir yer yaptırdık. Biz de altı aylık ara ile kampanya yapıyoruz belediye olarak. Bugün bu yaptırdığımız yerde örnek olmak istedik. Buradan insanlar geçerken kısa bir zamanını ayırarak kan versinler” dedi.

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