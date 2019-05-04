Erzurum Bursa'yı yaktı! Flaş skor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kümede kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzurumspor 2-0'lık skorla kazandı ve kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Eduok ile 84. dakikada Hakan Arslan kaydetti.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 32 puan toplayan BB Erzurumspor kendisini küme düşme potasının dışına attı ve maç fazlasıyla 15. sıraya yerleşti. 7 haftadır kazanamayan Bursaspor ise 30 puanla 17. basamağa geriledi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Bursaspor ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Bursaspor'un sol taraftan kullandığı köşe atışında, yapılan ters vuruşta çizgi üzerinde topu tokatlayan kaleci Sehic, golü önledi.

10. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Orta sahanın solunda Sunu'nun altıpas dışına paralel gönderdiği topta kalesini terk eden Okan Kocuk, Eduok'tan önce meşin yuvarlağa müdahale etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

24. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında, soldan Umut Meraş'ın ortasında Yusuf Erdoğan penaltı noktası civarında topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kademeye giren Hakan Arslan'a çarparak kornere çıktı.

32. dakikada mavi-beyazlı ekip, rakip kalede etkili oldu. Leo'nun uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Sunu, kaleci Okan Kocuk'la karşı karşıya kaldı. Sunu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

40. dakikada tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Ceza sahası sağ çaprazından Emrah Başsan'ın içeriye ortaladığı top, Bursaspor savunmasında Ertuğrul Ersoy'a çarparak dışarı gitti. Ev sahibi ekip oyuncuları, Ertuğrul'un pozisyonda topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, VAR hakemi ile iletişim kurduktan sonra korneri kullandırdı.