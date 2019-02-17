Büyükşehir Belediye Erzurumspor 4 - 2 Demir Grup Sivasspor (Maç özeti)

Erzurumspor - Sivasspor maçı! Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Mehmet Özdilek'in takımı BB Erzurumspor ile Hakan Keleş'in çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Erzurumspor 4-2'lik skorla kazandı. Erzurumspor'un gollerini 4. dakikada penaltıdan Jasmin Scuk, 30'da Kristian Opseth, 60. dakikada Samuel Eduok ile 72'de Gabriel Obertan kaydetti. Sivasspor'un golleri 12. dakikada Sergiy Rybalka ile 56'da Hakan Arslan'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 21 yaparken, 24 Kasım 2018'de sahasında aldığı Antalyaspor galibiyeti sonrasında 8 maç aranın ardından hanesine 3 puan yazdırdı. Sivasspor 31 puanda kalarak 3 maç sonra mağlup oldu

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Antalyaspor2u konuk edecek

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lokman Gör, Uğur Çiftçi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uygulamasına başvuran Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi. 4. dakikada penayı atışını kullanan Scuk, topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 1-0

6. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Kone bekletmeden pasını penaltı noktasının sağ çaprazındaki arkadaşı Rybalka'ya verdi. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda kaleci Sehic sol köşeye uzanarak meşin yuvarlağı tokatladı.

12. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Douglas'ın sağdan ortasında ön direkte Hakan Arslan, kafayı vurdu, top kaleci Sehic'den döndü. Pozisyonu takip eden Rybalka, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Pozisyon için önce ofsayt kararı veren hakem Bülent Yıldırım, VAR uygulamasına başvurdu ve golü geçerli saydı: 1-1

30. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Leo'nun soldan ortasında Opseth'in ceza yayı içinde yaptığı vuruşta Eduok, altıpas önünde topla buluştu. Bu futbolcunun dönerek çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar’ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-1