YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Celal Hanalp'ı kadrosuna kattı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Celal Hanalp'ı kadrosuna kattı

13.07.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Celal Hanalp'ı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Celal Hanalp'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Celal Hanalp ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Celal Hanalp" ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılır gibi değil! Sesi en ince özellerine kadar kopyalıyorİnanılır gibi değil! Sesi en ince özellerine kadar kopyalıyor
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Erzurum'da sağanak etkili olduErzurum'da sağanak etkili oldu
Anahtar Kelimeler:
transfer

Erzurum Namaz Vakitleri 13 Temmuz Salı

İmsak
03:00
Sabah
04:50
Öğle
12:26
İkindi
16:22
Akşam
19:51
Yatsı
21:33

Erzurum Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Salı

Kırküzer Eczanesi
Palandoken
Çaykara Eczanesi
Yakutiye
Güllüce Eczanesi
Palandoken
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İzmir'de durdurulan kamyonette 2,3 milyonu aşkın kaçak makaron ele geçirildi

İzmir'de durdurulan kamyonette 2,3 milyonu aşkın kaçak makaron ele geçirildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tunceli'de uçurumdan atlayan 77 koyun telef oldu

Tunceli'de uçurumdan atlayan 77 koyun telef oldu

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.