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Büyükşehir Belediye Erzurumspor kafilesi şehir turuyla taraftarı selamladı

ERZURUM HABERLERİ  | 18.07.2020 22:54 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor kafilesi şehir turuyla taraftarı selamladı

Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da futbolcular ile teknik heyet, üstü açık otobüsle şehir turu atarak coşkulu taraftarı selamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un TFF 1. Lig'in son haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselmesi, kentte coşkuyla kutlanıyor.

Mavi-beyazlı takımın futbolcuları ile teknik heyeti, üstü açık otobüsle kulüp tesislerinden çıkarak kentin en işlek yerlerinden Cumhuriyet Caddesi'ne geldi.

Burada meşalelerle binlerce kişi tarafından karşılanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor kafilesi, şehir turu attı.

Taraftarın yoğun ilgi göstermesi nedeniyle yaklaşık 2 saatte turu tamamlayan kafile, ardından kulüp tesislerine döndü.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve kulübün onursal başkanı Mehmet Sekmen de otobüs üzerinden taraftarları selamladı.

Kent Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan Erzurumspor taraftarlarının havai fişekleler ve halaylar eşliğinde Süper Lig kutlamaları devam ediyor.

Polis ekipleri de söz konusu caddelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.

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