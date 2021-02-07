Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Kayserispor maçının ardından

Süper Lig'in 24. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, 1 puanla yetindikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Mesut Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncuların iyi bir performans ortaya koyduklarını belirterek, "Sorumsuz bir adam yüzünden yaklaşık bir saat inanılmaz mücadele eden futbolcularımı kutluyorum." dedi.

Yaw Ackah'ın kırmızı kart görmesinin sorumsuz bir davranış olduğunu ifade eden Bakkal, "Futbolcularım hiç taviz ve gol pozisyonu vermeden maçı bitirdiler. Maçtan önce Ackah'ı uyarmıştım. Böyle bir olay yaşandı ve bu tabii ki en büyük cezayı alacak çünkü bu camia kişisel hatalar yüzünden çıkışı yakalamışken böyle bir takım 10 kişi bırakılmaz." diye konuştu.

Bakkal, rahat kazanılacak bir maçta puan kaybettiklerini savunarak, şöyle konuştu:

"Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçta özellikle oyunun kontrolü, dönen topları alma gibi bütün planladığımız her şey işlemeye başlamıştı. Eminim ki 3 puanla rahatlıkla ayrılabileceğimiz bir maçtı. 65 dakika 10 kişi oynayan oyuncularım elinden gelen her şeyi yaptı. Bu ortamda 1 puan iyi gibi görülebilir ama böyle bir olayla maçı yakalamışken 1 puan vermek üzücü. Aatıf ve Cenk'e inanılmaz yük bindi. Aatıf'ı sola aldık ve orta sahayı güçlendirdik. Rakip skoru değiştirmek için oyuncu değiştirdi biz korumak için yaptık. 72. dakikaya kadar da planlarımız tuttu. Gereksiz bir gol yedik."