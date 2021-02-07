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Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Kayserispor maçının ardından

07.02.2021 16:56 | Son Güncelleme:
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: - "Sorumsuz bir adamın yaptığı iş bizi çökertemeyecek" - Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu: - "Bugün erken olsa da iki takım içinde ölüm kalım maçı diyebiliriz çünkü ligin altında olan iki takımın mücadelesiydi"

Süper Lig'in 24. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, 1 puanla yetindikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Mesut Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncuların iyi bir performans ortaya koyduklarını belirterek, "Sorumsuz bir adam yüzünden yaklaşık bir saat inanılmaz mücadele eden futbolcularımı kutluyorum." dedi.

Yaw Ackah'ın kırmızı kart görmesinin sorumsuz bir davranış olduğunu ifade eden Bakkal, "Futbolcularım hiç taviz ve gol pozisyonu vermeden maçı bitirdiler. Maçtan önce Ackah'ı uyarmıştım. Böyle bir olay yaşandı ve bu tabii ki en büyük cezayı alacak çünkü bu camia kişisel hatalar yüzünden çıkışı yakalamışken böyle bir takım 10 kişi bırakılmaz." diye konuştu.

Bakkal, rahat kazanılacak bir maçta puan kaybettiklerini savunarak, şöyle konuştu:

"Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçta özellikle oyunun kontrolü, dönen topları alma gibi bütün planladığımız her şey işlemeye başlamıştı. Eminim ki 3 puanla rahatlıkla ayrılabileceğimiz bir maçtı. 65 dakika 10 kişi oynayan oyuncularım elinden gelen her şeyi yaptı. Bu ortamda 1 puan iyi gibi görülebilir ama böyle bir olayla maçı yakalamışken 1 puan vermek üzücü. Aatıf ve Cenk'e inanılmaz yük bindi. Aatıf'ı sola aldık ve orta sahayı güçlendirdik. Rakip skoru değiştirmek için oyuncu değiştirdi biz korumak için yaptık. 72. dakikaya kadar da planlarımız tuttu. Gereksiz bir gol yedik."

Çaykur Rizespor maçına iyi şekilde çıkmayı amaçladıklarını anlatan Bakkal, "Haftalardır direnen bir Erzurumspor var. Şimdi dinleneceğiz ve Rize maçına coşkuyla çıkacağız. Sorumsuz bir adamın yaptığı iş bizi çökertemeyecek. Benim takımım benimle hep ayakta ve dik olacak. Gideceğiz bundan sonra puanları toplamaya çalışacağız.'' değerlendirmesini yaptı.

- Kayserispor cephesi

Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Dan Petrescu da altı sıraları ilgilendiren önemli bir maça çıktıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün erken olsa da iki takım içinde ölüm kalım maçı diyebiliriz çünkü ligin altında olan iki takımın mücadelesiydi. İlk yarı Erzurumspor'un bizden çok daha iyi oynadığını söyleyebilirim. Penaltıdan gol atmış ve pozisyon bulamamış olsalar da ilk yarı daha çok istediler. 10 kişi ile bile Erzurumspor gerçekten iyi mücadele etti. Biz bu maçta gerçekten elimizden geleni yapmaya çalıştık ve 1 puan aldık. Bu puan hak ettik mi diye sorabiliriz aslında. Son Alanya maçında 3 puanı hak eden taraf bizdik ama berabere kaldık. Bu maçta da belki Erzurumspor'un bir tık daha hak ettiğini söyleyebilirim. Çok savaştılar ve çok istediler. Bu anlamda 1 puan iyi.''

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