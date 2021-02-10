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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Rize'ye gitti

10.02.2021 16:33 | Son Güncelleme:
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Rize'ye gitti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için yaptığı antrenmanın ardından Rize'ye gitti.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma organizasyonunun ardından taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.

Futbolcular, antrenmanın ardından kara yolu ile Rize'ye hareket etti.

Erzurum-Rize kara yolundaki Pazaryolu ilçesinde bir grup taraftar ise Erzurumspor ve Türk bayrağı açarak takım otobüsündeki futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Söz konusu kentte kampa giren futbolcular yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 12 Şubat Cuma günü 19.00'da Karadeniz ekibine konuk olacak.

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