YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan Yeni Malatyaspor’a "geçmiş olsun" mesajı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan Yeni Malatyaspor’a "geçmiş olsun" mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 28.05.2020 20:35 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan Yeni Malatyaspor’a "geçmiş olsun" mesajı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da bazı futbolcular ve personelden 1 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklayan BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, test sonucu pozitif çıkan 6 kişiye acil şifalar diliyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böceklerden koronavirüs geçer mi? Böceklerden koronavirüs geçer mi?
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Erzurum Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
02:54
Sabah
04:43
Öğle
12:17
İkindi
16:13
Akşam
19:41
Yatsı
21:23

Erzurum Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Turgut Eczanesi
Palandoken
Çaykara Eczanesi
Yakutiye
Yoncalık Eczanesi
Yakutiye
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Jawlıne dolgusu ile maskülen görünmeyin

Jawlıne dolgusu ile maskülen görünmeyin

Yeni Vizyon 2071 Derneği Tekman’da

Yeni Vizyon 2071 Derneği Tekman’da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.