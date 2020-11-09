YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı

Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.11.2020 17:30 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısının birinci bileşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısının birinci bileşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, komisyonlarda görüşülerek meclise getirilen konular ele alındı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda toplam 59 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşen toplantının açılışında Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Eski Başkanı Dr. Sami İpek’in vefatından dolayı baş sağlığı diledi. Daha sonra meclis gündem maddelerine geçilerek 59 madde görüşülerek karara bağlandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Performans Programı teklifinin görüşülmesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 İlçe Belediyesi Bütçelerinin ve Bütçe Kararnamelerinin görüşülmesi ve 2021 Yılı Ücret Tarifelerinin görüşülmesi maddeleri komisyona havale edildi.
Başkan Büyükkılıç’ın, maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerini aldığı meclis toplantısının ardından KASKİ Genel Kurul toplantısı da gerçekleştirilerek, gündemde bulunan maddeler görüşüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Kasım Pazartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:07
Öğle
12:27
İkindi
15:12
Akşam
17:37
Yatsı
18:56

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Pazartesi

Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aydınlıkevler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Başoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.