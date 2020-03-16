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Büyükşehir Belediyesi 30 araç 155 personelle görevde

ANTALYA HABERLERİ  | 16.03.2020 17:14 | Son Güncelleme

Türkiye’de ilk Korona virüs vakasının görülmesinin ardından Antalya’da adeta temizlik seferberliği başlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor.

Türkiye’de ilk Korona virüs vakasının görülmesinin ardından Antalya’da adeta temizlik seferberliği başlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yalnızca kent merkezi değil, ilçelerde de ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapıyor. Büyükşehir Belediyesi 30 araç ve 155 kişilik temizlik ekibiyle Antalya’nın dört bir yanında hafta sonu dahil ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri Korona virüs salgınını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında kent genelinde ilaçlanmadık yer bırakmıyor. Büyükşehir Belediyesi hizmet birimleri yanı sıra özellikle otobüsler, ibadethaneler, kamu kurumları gibi halkın toplu olarak bulunduğu alanlarda çalışmalarını yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri hafta sonu da ilçelerde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Kamu kurumlarında ilaçlama
Özel kıyafetleri, eldivenleri ve maskeleri ile tedbiri elden bırakmayan Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi’nin merkez ve ilçelerdeki hizmet birimleri, İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri başta olmak üzere tüm kamu kurumları, ibadethanelerde ve ören yerlerinde köşe bucak ilaçlama çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nin devam eden ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarında merkezde 13 araç 60 personel, batı ilçelerinde 5 araç 20 personel, doğu ilçelerinde de 12 araç 75 personel görev alıyor.

Kent genelinde kapsamlı temizlik
Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan bilgilendirme broşürleriyle de halka Korona virüsünden korunmaya yönelik yapılması gerekenler anlatılıyor. Büyükşehir Belediyesi virüsü önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında ilaçlama çalışmalarının yanı sıra kent genelinde de kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunan alanlarda otlar temizleniyor, çöpler toplanıyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de maske, eldiven, temizlik ve dezenfektan malzemelerin yanı sıra kuru gıda satan işyerlerine yönelik fiyat denetimlerine de devam ediyor.

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