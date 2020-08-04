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Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumlarından ürettiği sebzeleri vatandaşlarla buluşturuyor

AYDIN HABERLERİ  | 04.08.2020 09:58 | Son Güncelleme

Tarım kenti Aydın’da çiftçinin daha fazla üretebilmesi için her türlü desteklemeyi yapmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da doğal ürünler üreterek çiftçiye örnek oluyor.

Tarım kenti Aydın’da çiftçinin daha fazla üretebilmesi için her türlü desteklemeyi yapmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da doğal ürünler üreterek çiftçiye örnek oluyor. Tarım politikalarındaki öncü rolünü sürdürmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, tarlalarında yetiştirdiği sebzeleri aracısız olarak vatandaşlarla buluşturuyor.
Sandıklardan sofralara uzanan yol
Sandıklarda saklanan Ata Tohumlarından yetiştirilen fidelerle üretim yapan Büyükşehir Belediyesi, böylelikle nesillerdir yetiştirilegelen sebzelerin gelecek nesillere aktarılmasına da öncülük ediyor. Doğal yöntemlerle yetiştirilen Yenipazar tatlı biber, Bozdoğan acı biber, Aydın karası patlıcan ve Koçarlı pembe domatesleri başta olmak üzere toplam 11 çeşit sebze Halk Ege Et’in Aydın ve İzmir’deki 13 marketinde vatandaşlarla buluşturuluyor. Diğer taraftan Ata Tohumları projesinde 133 çeşit meyve ve sebzenin de gelecek nesillere aktarılması için üretimi yapılıyor.
Başkan Çerçioğlu: Gelecek iyi tarım uygulamalarında
Aydın’ın tarımdaki öncü rolünü pekiştirecek projelere özel önem verdiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlara sağlıklı ürünler ulaştırılması konusunda da öncü olduğunu ifade etti. Nesillerdir bu topraklarda yetiştirilen Ata Tohumlarından elde edilen sebzeleri Aydınlılarla ve İzmirlilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Çerçioğlu, "Tüketicilerin taleplerine bakınca gelecekte iyi tarım uygulamalarının alanının genişleyeceğini öngörüyoruz. Buradan yola çıkarak uzun yıllardır At Tohumları projemize verdiğimiz emeğin meyvelerini bu yıl kendi tarlalarımızda yetiştirdiğimiz tonlarca sebzeyi vatandaşlarımızla buluşturarak taçlandırıyoruz. Aydın’ın tarımdaki rolünü bir adım daha ileriye taşıyarak iyi tarım uygulamalarıyla yaptığımız üretimle hem çiftçimize yol gösteriyoruz hem de vatandaşlarımızın doğal ürün talebini karşılıyoruz. Aydınlıların ve İzmirlilerin sebzelerimize gösterdiği yoğun ilgi önümüzdeki yıllarda projemizi daha da çeşitlendirmek için bizleri cesaretlendiriyor" şeklinde konuştu.

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