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Büyükşehir Belediyesi cadde ve kaldırımları dezenfekte ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 03.05.2020 13:47 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüsün yayılmasını engelleme ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla bulvar, cadde, sokak, kaldırımları dezenfekte etti.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatları çerçevesinde kentteki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Diyarbakır’da sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüsün yayılmasını engelleme ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla bulvar, cadde, sokak, kaldırımları dezenfekte etti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatları çerçevesinde kentteki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, korona virüs salgının yayılmasına karşı oluşturulan ekiple gece gündüz demeden çalışmalarını yürütüyor. Kent genelinde bulvar, cadde ve kaldırımlarda dezenfekte çalışması gerçekleştiren ekipler sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı çalışmalarını sabah erken saatlerde başlatarak, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

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