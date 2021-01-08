Büyükşehir Belediyesi, çevreci otobüsler için Toplu Taşıma Yerleşkesi yapıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu CNG yakıtlı yeni otobüsleri için doğa dostu Toplu Taşıma Yerleşkesi yapıyor. Yerleşke, belediye otobüslerine hizmet etmek üzere 404 adet otobüs park yeri, doğalgaz ve akaryakıt dolum istasyonları, araç bakım atölyesi, araç yıkama alanının yanı sıra görüntüleme merkezi, dinlenme alanları ve ofislerin yer aldığı bir ulaşım merkezi olacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alanda zemin güçlendirme ve saha iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer öncülüğünde çevreci bir Mersin için çalışmalarına devam ediyor. Ulaşımın rahatlaması ve vatandaşların güzergah taleplerine daha kısa sürede yanıt vermeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 73 adet CNG yakıtlı çevre dostu otobüs alımına gitti. Yakın zamanda teslim edilecek doğalgaz yakıtlı araçların yanı sıra diğer belediye otobüslerinin de ulaşım merkezi olarak hazırlanan Toplu Taşıma Yerleşkesine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Yerleşkede dolum istasyonlarından dinlenme alanlarına kadar her ayrıntı düşünüldü

Fen İşleri, Etüt ve Projeler ile Ulaşım Dairesi Başkanlıkları tarafından yürütülen ve merkez Toroslar ilçesinde MEŞOT’un kuzeyindeki atıl bir alanda çalışmaları süren Toplu Taşıma Yerleşkesi için üniversitelerden akademik danışmanlık hizmeti de alınıyor. Arsa alanı 67 bin 837 metrekare, yapı alanı ise 8 bin 416 metrekare olan Toplu Taşıma Yerleşkesi, 404 adet belediye otobüsü park yeri, doğalgaz ve akaryakıt dolum istasyonları, araç bakım atölyesi, araç yıkama alanının yanı sıra görüntüleme merkezi, dinlenme alanları ve ofislerin yer aldığı bir ulaşım merkezi olacak. Alanda Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı teknik ekipler tarafından zemin güçlendirme ve saha iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.