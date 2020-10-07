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Büyükşehir Belediyesi E-spor çalışmalarına başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 07.10.2020 12:14 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada ve Türkiye’de yükselişte olan elektronik sporlara (E-spor) yönelik çalışma başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada ve Türkiye’de yükselişte olan elektronik sporlara (E-spor) yönelik çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi, E-spor oyuncularının profilini, isteklerini daha iyi anlayabilmek ve fikirlerini sürece dahil edebilmek için anket düzenleniyor.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar öncesinde E-spor oyuncularının profilini ve isteklerini daha iyi anlayabilmek ve onların fikirlerini sürece dahil edebilmek için anket düzenleniyor.
www.abbsporhizmetleri.com adresinde yer alan ankette E-spor oyuncularının demografik özellikleri ve E-spor alanında Antalya’da ne gibi çalışmalar görmek istedikleri ile ilgili sorular yer alıyor. Anket ile e-spor alanında gençlerin bu alandaki istek ve ihtiyaçlarının ortaya çıkması sağlanarak, Antalya’da ne gibi etkinlikler düzenleneceği belirlenecek.
E-spor takımı kurulacak
Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından süreç içerisinde E-spor takımı kurulması da planlanan çalışmalar arasında yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan anket sonucunda, ilk olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak ödüllü bir e-spor turnuvası düzenlenecek.
Anket online olarak doldurulacak
“E-spor Oyuncusu musunuz?” başlığıyla düzenlenecek olan anket www.abbsporhizmetleri.com internet adresinde yer alan web form üzerinden düzenleniyor.

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Muratpasa
Elif İnce Eczanesi
Muratpasa
Gamze Eczanesi
Muratpasa
Gülin Eczanesi
Muratpasa
Kök Eczanesi
Muratpasa
Tabiat Eczanesi
Muratpasa
Başak Eczanesi
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